Son Dakika Haberleri: Son Siper Çanakkale" Oyunu Karaman'da Sahnelendi

Son Siper Çanakkale" Oyunu Karaman'da Sahnelendi

1 saat önce

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Son Siper Çanakkale" isimli tiyatro oyunu Karaman'da sahnelendi.

Son Siper Çanakkale
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Son Siper Çanakkale" isimli tiyatro oyunu Karaman'da sahnelendi.

Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, senaryosunu Ahmet Coşkun'un yazdığı ve Çanakkale ruhunun anlatıldığı oyun büyük bir beğeniyle izlendi.

Oyunu AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ile Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ve vatandaşlar izledi.

Program sonrasında tiyatro oyuncularını milletvekilleri Şeker ve Eser ile Başkan Çalışkan tebrik ederek çiçek takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: AA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:48:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son Siper Çanakkale" Oyunu Karaman'da Sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]