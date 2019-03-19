Son Siper Çanakkale" Oyunu Karaman'da Sahnelendi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Son Siper Çanakkale" isimli tiyatro oyunu Karaman'da sahnelendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Son Siper Çanakkale" isimli tiyatro oyunu Karaman'da sahnelendi.



Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, senaryosunu Ahmet Coşkun'un yazdığı ve Çanakkale ruhunun anlatıldığı oyun büyük bir beğeniyle izlendi.



Oyunu AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ile Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ve vatandaşlar izledi.



Program sonrasında tiyatro oyuncularını milletvekilleri Şeker ve Eser ile Başkan Çalışkan tebrik ederek çiçek takdim etti.

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