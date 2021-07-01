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SON SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ - Son Dakika

SON SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

01.07.2021 05:41

Haber-Kamera: Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan son hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi.

Haber-Kamera: Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan son hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi.

Kaldırılan hafta içi 22.00-05.00 sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişinde bulunan polis kontrol noktasındaki dubalar kaldırılmazken, polis denetimleri bitti. Sürücüler, dubalar ile daraltılmış yoldan geçerek köprüyü kullanabiliyor. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından trafikte ve metrobüslerde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Koronavirüs, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SON SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ - Son Dakika


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