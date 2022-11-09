Ağrı'da 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yürek yakan detay: Baba otobüs gidiyor - Son Dakika
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Ağrı'da 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yürek yakan detay: Baba otobüs gidiyor

09.11.2022 20:48

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün tır ve yan yatan kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Serhat Bayraktutan'ın kaza anında babasıyla telefonda konuşurken, son sözünün "baba otobüs gidiyor" olduğu öğrenildi.

Van'dan Ankara'ya giden Abdulkerim Kınay'ın yönetimindeki yolcu otobüsü, 7 Kasım'da Tutak ilçe girişinde kontrolden çıkarak tır ve yan yatan kamyona çarpması sonucu 7 kişi olay yerinde bir kişi ise kaldırıldığı Erzurum'da hayatını kaybetmişti. DNA testi ve otopsilerin ardından 8 kişinin cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından bugün teslim alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan Serhat Bayraktutan'ın (23) cenazesi de ailesi tarafından teslim alınarak Van'ın Özalp ilçesine getirildi. İlçenin Çamurlu ilçesine getirilen Bayraktutan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

8 kişiye mezar olan otobüs kazasında kahreden detay: Baba otobüs gidiyor

SON SÖZÜ "BABA OTOBÜS GİDİYOR" OLDU

Amcası Abdullah Bayrakrutan, yeğeninin Kars Kafkas Üniversite Türkçe Öğretmenliği Bölümünde okuduğunu belirterek, kalan son bir dersinin sınavını vermek için Kars'a gitmek için yola çıktığını söyledi. Bu esnada Ağrı'nın Tutak ilçesindeki kazada hayatını kaybettiğini söyleyen Bayraktutan, "Kazanın olduğu esnada babası ile telefonda konuşuyordu. Babasıyla konuşurken bir numaralı koltukta oturduğunu söyledi. O anda 'baba otobüs gidiyor' dedikten sonra telefonun sesi gitti. O andan sonrası bir türlü kendisine ulaşamadık" dedi.

8 kişiye mezar olan otobüs kazasında kahreden detay: Baba otobüs gidiyor

"BİR DAHA HABER ALAMADIK"

Amca Selahattin Bayraktutan da, yeğeninin sınav için Kars'a gideceğini belirterek, "Biz babası ile birlikteydik. Babasıyla telefonda konuşuyordu. O sırada 'baba baba biz kaza yaptık' dedi. Daha da kendisinden bir haber alamadık" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Tutak, Baba, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yürek yakan detay: Baba otobüs gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yürek yakan detay: Baba otobüs gidiyor - Son Dakika
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