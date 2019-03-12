Son Sözü Söyledi: Bizim Bir Başbakanımız Var
1 saat önce
"ŞU anda ne CDU ne de SPD içinde bu konuyla ciddi biçimde ilgilenen biri yok. Doğrusu da bu. Bizim bir başbakanımız var. En başta ben olmak üzere, biz, Angela Merkel'in başbakan olarak kalmasını istiyoruz.
"ŞU anda ne CDU ne de SPD içinde bu konuyla ciddi biçimde ilgilenen biri yok. Doğrusu da bu. Bizim bir başbakanımız var. En başta ben olmak üzere, biz, Angela Merkel
'in başbakan olarak kalmasını istiyoruz." Başbakan Merkel, daha önceki açıklamalarında 2021 genel seçimlerine kadar görevini sürdürmeyi istediğini söylemişti. CDU içindeki koyu muhafazakar Değerler Birliği kanadı başkanı Alexaander Mitsch, Merkel'in bir an evvel görevini Karrenbauer'e devretmesini istemişti. Hükümet
ortağı SPD ise böyle bir durumda koalisyonun sona ereceğini ve erken seçimlere gideceklerini açıklamıştı.
Tartışmalar üzerine RTL/n-tv televizyon kanalları tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre seçmenlerin üçte ikisi Merkel'in başbakan olarak kalmasını istiyor. Yüzde 67'si Merkel 2021 seçimlerine kadar başbakan olarak kalmalı dedi. Merkel'in zamanından önce görevini bırakmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 29. Merkel'in görevini erken bırakması durumunda yüzde 56'sı erken seçime gidilmesinden yanayken, araştırmaya katılanların sadece yüzde 17'si Yeşiller ve FDP ile koalisyon istiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:55
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