Son surat hızla gelen aracın çarptığı Damla Nur Şeker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son surat hızla gelen aracın çarptığı Damla Nur Şeker hayatını kaybetti

16.06.2022 11:47

İstanbul Ataşehir'de 3 Haziran'da meydana gelen kazada son sürat gelen bir araç, yaya geçidindeki Damla Nur Sönmez'e çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Şoför ise gözaltına alındı.

Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 3 Haziran Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen Damla Nur Şeker'e çarptı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle Şeker, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Damla Nur Şeker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsünün tutuklandığı öğrenildi.

Ataşehir'de son surat gelen otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Damla Nur Şeker yaşamını yitirdi

"SÜREKLİ FREN SESLERİ DUYUYORUZ"

Kazaya tanık olan esnaf Erdoğan Yürük, "Yukarıdan 3 araç peş peşe geliyordu. 20 yaşında genç bir kız tam karşıya geçmek üzerindeyken, araç çarptı. Çok hızlıydı ve çarptıktan sonra genç kız ileriye doğru sürüklendi. Buradaki yaya geçidi çok belirsiz, sürekli kazalar oluyor. Yetkilerin bir çözüm bulmaları lazım. Yaya geçidi işaretleri tabelaları var ama ağaçlar kapatıyor. Sürekli fren sesleri duyuyoruz. Yine bir şey mi oldu diye bakıyoruz." dedi.

Ataşehir'de son surat gelen otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Damla Nur Şeker yaşamını yitirdi

"İNSAN KARŞIYA GEÇMEYE CESARET EDEMİYOR"

Yaya geçidini kullanan Baykar Güner, "Karşıya geçmek için cesaret edemiyor insan. Araçlar yavaş geçerken bile böyle, bazen yarışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir genç kız burada vefat etti. Sürücü hızlı geldi, çarptı. Çok üzücü bir durum. Çok tedirgin ediyor burası insanları. Yetkiler buraya müdahale ederse seviniriz" diye konuştu.

Ataşehir'de son surat gelen otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Damla Nur Şeker yaşamını yitirdi
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Kaynak: DHA

Damla Nur, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son surat hızla gelen aracın çarptığı Damla Nur Şeker hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son surat hızla gelen aracın çarptığı Damla Nur Şeker hayatını kaybetti - Son Dakika
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