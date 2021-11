Son tatil fırsatına yoğun ilgi var - Son Dakika

İLK ara tatil 12 Kasım'da başlıyor, iki hafta sonu ile birlikte toplam 9 güne çıkıyor. Özellikle havaların sıcak gittiği Akdeniz başta olmak üzere deniz kıyısı ve tarihi bölgelere çok yoğun ilgi olduğu açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi ilk ara tatili 15- 19 Kasım tarihlerinde olacak. 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen 9 günlük tatile çıkacak. Özellikle Antalya başta olmak üzere Akdeniz ve Ege illeriyle Türkiye'nin birçok tatil destinasyonunda da 9 günlük ara tatille birlikte rezervasyon hareketliliği yaşanmaya başladı.

ARA TATİL HAREKETLİLİĞİTürkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 12 Kasım Cuma günü okulların 9 gün ara tatile girmesiyle birlikte Türkiye genelinde birçok tatil bölgesi ve yakın iller arasında 1-2 veya 3-4 günlük şekilde bir tatil hareketliliği beklendiğini açıkladı. Çorabatır, "Bu 9 günlük ara tatille birlikte, bazı bölgelerde otellerin erken kapanmasına rağmen bazı bölgelerde ise kapanma süreçleri aralık ayına taşındı" dedi.YILIN SON TATİL FIRSATIBu 9 günlük ara tatilin yılın son tatil fırsatı olduğuna dikkati çeken Çorabatır, tercihlerin ise Antalya, Kapadokya Çeşme gibi birçok sahil kenti ile tarihi ve doğal güzelliklere sahip bölgelere ilginin daha yoğun olduğunu anlattı. Çorabatır, "Tabii sadece kıyı bölgelerde değil özellikle yakın iller arasında günübirlik, 2-3 veya 3-4 günlük bir hareketlilikte bekliyoruz. Bu ara tatilin sadece konaklama olarak düşünülmemesi de gerekiyor" diye konuştu.9 günlük tatili değerlendirmek isteyenlerin Sandıklı gibi termal tesislere de ilgi gösterdiğini belirten Çorabatır, özellikle sonbahar mevsimine denk gelmesi nedeniyle Bolu- Abant , Yedigöller, Safranbolu Bozcaada , Kapadokya, Sapanca, Ağva gibi sonbahar güzellikleriyle öne çıkan birçok bölgenin de ilgi gördüğünü dile getirdi.REZERVASYON UYARISI: ERKEN DAVRANINÖzellikle son bir haftadır, acentelerden gelen bilgilere göre, ara tatile yönelik taleplerde belirgin bir artışın söz konusu olduğunu açıklayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da "Önümüzdeki hafta boyunca da bu taleplerin artacağını düşünüyoruz.. Acentelerimizin ara tatil dönemine denk gelen satışlarının, günlük satışları içindeki payı giderek artıyor. Uzayan sezon dolayısı ile taleplerin yoğunlaşması, otellerin de boş oda sayılarının giderek azalması nedeniyle tatilcilerin seyahat acentelerimiz üzerinden rezervasyon konusunda erken davranmaları önem taşıyor" dedi.EN BÜYÜK TALEP 4-5 GECELİK PAKETLEREAra tatilde en büyük talebin 4 ve 5 gecelik konaklamalı tatil paketlerine olduğunu belirten Bağlıkaya, "Bunun yanında 2 ve 3 gece konaklamalı kısa tur programları da ilgi görüyor. Ara tatilin en çok ilgi gören bölgesi ise Kapadokya oluyor. Sapanca, Abant gibi büyük kentlere yakın bölgelerin yanı sıra sezonun uzaması ve havaların da iyi olması nedeniyle Akdeniz ve Ege bölgelerine olan talebin de fazla olduğunu gözlemliyoruz. Yurt dışı seyahatlerinde ise öncelikle Kıbrıs talebinin yüksek seyir izlediği görülüyor. Dubai ve Balkan Turları da tercihler arasında yer alıyor" diye konuştu.AKDENİZ VE EGE'DE YAZDAN KALMA GÜNLEROkulların açılmasıyla iç turizm hareketinin doğal olarak yavaşladığını da hatırlatan Bağlıkaya, şunları söyledi: "Ancak tatil dönemleri turizm sektörü açısından her zaman hareketli dönemler olmuştur. Ara tatil dönemleri başta çocuklu aileler olmak üzere, birçok kesim tarafından ilgi görüyor. Dolayısıyla ara tatil iç turizmde her halükarda bir canlanmayı beraberinde getirecektir. Öte yandan Akdeniz ve Ege sahillerinde halen yazdan kalma günler yaşanması da rezervasyonlara olumlu yansımakta. Bu bölgelerdeki tesislerin önemli bir kısmı, ara tatil vesilesiyle sezonlarını uzatmaya başladı. Doluluklarını 12 aya yaymak isteyen ve yaz kış açık olan büyük çaplı tesisler de Kasım ayında bu hareketlilikten payını alacaktır"ÇOK YOĞUN İLGİ VARETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek , 9 günlük ara tatil dönemine yönelik çok yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Bugünlerde gerçekleyen günlük satışların yüzde 50'sinin ara tatil dönemine denk gelen tarihler için olduğunu anlatan Özbek, "Satışlar çok yoğun gidiyor ve özellikle de mevsim itibarıyla havaların sıcak devam ettiği Antalya çok yoğun talep alıyor" dedi.'CİDDİ HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ' Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, hem öğrencili aileler hem de öğretmenlerden ara tatil dönemi için ciddi talep olduğunu belirterek, "Zaten yurtdışı açısından düşük sezon olduğu için fiyatlarda ekonomik düzeyde. Ara tatil döneminde ciddi bir hareketlilik bekliyoruz" yorumunu yaptı.Ara tatil döneminde iklim koşulları açısından havların iyi olduğu Antalya başta üzere Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinin daha çok talep aldığını anlatan Atmaca, 9 günlük ara tatil için otellerin kendi bütçesi ve müşteri portföylerine göre de indirim kampanyaları oluşturduğunu da kaydetti. Çocuklu tatilciler yoğun olacağından dolayı otellerin öğrenciler için hem eğitici hem de eğlence amaçlı birçok etkinlik planladığını da dile getiren Atmaca, ara tatil alışkanlığının da geçen yıllara göre bu yıl daha iyi talep aldığı ve zamanla bir alışkanlığa dönüşeceğini kaydetti.YÜZDE 100 DOLULUK BEKLENİYORThe Land of Legends Tema Park Genel Müdürü Çetin Pehlivan , ara tatil için iç pazardan yoğun talep aldıklarını belirterek, "Bu 9 günlük tatil iç turizm açısından yılın son tatil fırsatı. Bu süreçte Rusya , Avrupa ülkeleri gibi yurtdışından da talep devam ediyor. İç turizmle birlikte yüzde 100'e yakın doluluklar bekliyoruz. Havaların güzel olması ve tesis altyapısı ve çeşitliliği nedeniyle Antalya bölgesine ciddi talep var" dedi.

Ara tatil dönemi için çocuklara yönelik de özel programlar ve etkinlikler hazırladıklarını dile getiren Pehlivan, "Artık günümüzde de aile tatilleri ön plana çıktı. Oteller de konseptlerini bu yönde geliştiriyor. Konseptini bu yönde geliştiren tesisler de avantajlı hale geliyor. Zaten 13 Kasım itibarıyla gündüz ve gece olmak üzere iki ay boyunca sürecek yeni programımızın da startını veriyoruz. Çocuklara yönelik onlarca etkinlik, konserler gibi birçok aktivite gerçekleştirilecek" diye konuştu.