Son Dakika Haberleri: Son teknoloji elektrikli araçlar yarışa çıkıyor
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Son teknoloji elektrikli araçlar yarışa çıkıyor

7 dakika önce

12-22 Eylül tarihleri arasında açık olacak dünyanın en büyük otomobil etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı, birçok yeni otomobilin dünya prömiyerine sahne olacak.

Son teknoloji elektrikli araçlar yarışa çıkıyor, System.String[]

12-22 Eylül tarihleri arasında açık olacak dünyanın en büyük otomobil etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı, birçok yeni otomobilin dünya prömiyerine sahne olacak.

Frankfurt, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:15 
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