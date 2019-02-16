Son Teknoloji Mi, F/p Ürünü mü? Sizden Gelenler #11

Sizden Gelenler #11 videomuzda, her zaman olduğu gibi sosyal medyadan bize ulaştırdığınız soruları yanıtladık.

Sizden Gelenler #11 videomuzda, her zaman olduğu gibi sosyal medyadan bize ulaştırdığınız soruları yanıtladık.

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