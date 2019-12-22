Son teknoloji robotlar Japonya'da görücüye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son teknoloji robotlar Japonya'da görücüye çıktı - Son Dakika

Son teknoloji robotlar Japonya'da görücüye çıktı

6 saat önce

Japonya'da gerçekleştirilen Uluslararası Robot Fuarı'nda son teknoloji ürünü robotlar görücüye çıktı.

Son teknoloji robotlar Japonya'da görücüye çıktı, System.String[]

Japonya'da gerçekleştirilen Uluslararası Robot Fuarı'nda son teknoloji ürünü robotlar görücüye çıktı.


Japonya'da 1974 yılından bu yana iki senede bir düzenlenen Uluslararası Robot Fuarı (IREX), 23. kez sektör profesyonellerine ve robot meraklılarına kapılarını açtı. Tokyo Big Sight Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen fuarda servis robotlarından endüstriyel robotlara, yüzebilen hobi robotlarından oyuncak robotlara son teknoloji ürünü yüzlerce ürün tanıtıldı. Endüstriyel robot sektöründe bu yıl lojistik ve taşımacılık alanındaki teknolojiler dikkat çekerken, servis ve hizmet sektöründe kullanılmak üzere geliştirilen robotlar da meraklıların beğenisine sunuldu.


Artan yaşlı nüfus ve düşük doğum oranı nedeniyle işgücü temininde zorlanan Japonya'da ileride insanların yerine birçok sektörde yer alabilecek robotlar da fuarda görücüye çıktı. Resepsiyon görevlisinden servis elemanına, market kasiyerinden baristaya kadar farklı görevler için üretilen akıllı robotlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.


Olimpiyat robotları tanıtıldı


2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın partneri olan teknoloji devi Toyota ise, olimpiyatlar için tasarladığı özel robotları fuarda tanıttı. Fiziksel olarak nesnelere ulaşamayan yaşlı ya da engelli kişilere erişim kolaylığı sağlamayı hedefleyen insansı robot T-HR3 ve olimpiyatlar için üretilen maskot robotlar fuarda marifetlerini sergiledi.


Fuardaki farklı robot teknolojilerini beğendiğini belirten üniversite öğrencisi Asahi Hiragawa, "Üniversitede robot teknolojileri üzerine okuduğum için fuarı görmek istedim. En çok merak ettiğim ise nükleer enerji sektöründe kullanılmak üzere tasarlanan robotlar" şeklinde konuştu.


Üniversite öğrencisi Tokio Seki de, "Okuldan eğitmenimiz görmemizi tavsiye etti. Alanımla ilgili olduğu için fuarı ziyaret etmek istedim" ifadelerini kullandı. - TOKYO

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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