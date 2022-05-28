Son teknolojiye sahip olay yeri incelme araçları Erzincan emniyetine tahsis edildi - Son Dakika
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Son teknolojiye sahip olay yeri incelme araçları Erzincan emniyetine tahsis edildi

28.05.2022 14:55
Son teknolojiye sahip olay yeri incelme araçları Erzincan emniyetine tahsis edildi

Son teknolojiyle donatılmış olay yeri inceleme ve afet kriminal inceleme araçları Erzincan'da hizmete alındı.

Son teknolojiyle donatılmış olay yeri inceleme ve afet kriminal inceleme araçları Erzincan'da hizmete alındı.

Meydana gelen herhangi bir olayın aydınlatılması amacıyla, olay yerinde delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak araştırılması, elde edilen bulguların tespiti, kayıt altına alınması ile dokümantasyonu, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini yerine getirmek için görev yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü bakımından, tahsis edilen yeni araçlarla olay yerindeki çalışmalarına teknolojinin daha fazla kullanılabilmesi imkanı sağlanacak.

Ayrıca, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne tahsis edilen 2 adet son teknolojiyle donatılmış olay yeri inceleme ve afet kriminal inceleme araçları, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve müdür yardımcıları tarafından incelendi. - ERZİNCAN

Son teknolojiye sahip olay yeri incelme araçları Erzincan emniyetine tahsis edildi
Son teknolojiye sahip olay yeri incelme araçları Erzincan emniyetine tahsis edildi
Son teknolojiye sahip olay yeri incelme araçları Erzincan emniyetine tahsis edildi
Son teknolojiye sahip olay yeri incelme araçları Erzincan emniyetine tahsis edildi

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Kaynak: İHA

Olay Yeri İnceleme, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son teknolojiye sahip olay yeri incelme araçları Erzincan emniyetine tahsis edildi - Son Dakika


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