Son Dakika Haberleri: Son Trafik Denetimini Yılbaşı Gecesi Yaparak Emekli Oldu

Son Trafik Denetimini Yılbaşı Gecesi Yaparak Emekli Oldu

12 dakika önce

KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı nedeniyle trafik denetimi yaptı.

Son Trafik Denetimini Yılbaşı Gecesi Yaparak Emekli Oldu, System.String[]
KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı nedeniyle trafik denetimi yaptı.  Kayseri'de 26 yıldır Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 35 yıllık polis memuru Mahmut Özşanlı (55) yeni yılın dakikalarında son kez trafik denetimi yaparak emekliye ayrıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 50 noktada bin 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, evrak ve alkol kontrolü yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimlerde görev alan 35 yıllık polis memuru Gaziantepli Mahmut Özşanlı, Vali Sehmus Günaydın tarafından verilen plaketin ardından görev alanına dönerek son kez mesai yaptı. Durduğu araçta trafik kontrolü yapan Özşanlı yaptığı açıklamada "35 yıllık polis meslek hayatım bugün emeklilik ile sona erdi. Yılbaşı gününde emekli olmak çok güzel. Belki şu an Kayseri'nin en mutlu insanı benim. Bu sözleri en içten dileklerimle söylüyorum. Valimiz, emekli olmam nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Valimize, Emniyet Müdürüme ve sıralı amirlerime teşekkür ederim. Şimdi gel diye çağırsalar yine görevimin başına giderim." dedi. Vatandaşların alkışları arasında son denetimini yapan polisi Mahmut Özşanlı, mesai arkadaşlarına sarılarak polislik mesleğine veda etti.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:39 Kaynak: DHA

Kayseri, Yılbaşı, Güncel
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