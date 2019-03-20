Son Dakika Haberleri: Son Troyalılar UNESCO sahnesinde

Son Troyalılar UNESCO sahnesinde

1 saat önce

Çanakkale Zaferi'nin arifesinde Troya, UNESCO'nun Paris'teki merkezinde dünyaya anlatıldı.

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Çanakkale Zaferi'nin arifesinde Troya, UNESCO'nun Paris'teki merkezinde dünyaya anlatıldı. Opet'in bölgedeki projeleriyle ilgili bir sunum yapan Nurten Öztürk, "Tevfikiyeliler son Troyalılar. Projemizin dünyaya model olmasını diliyoruz" dedi. (Yasemin Salih)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:05 

Nurten Öztürk, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Çanakkale Zaferi, Paris, Ekonomi
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