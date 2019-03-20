Son Troyalılar UNESCO sahnesinde
1 saat önce
Çanakkale Zaferi'nin arifesinde Troya, UNESCO'nun Paris'teki merkezinde dünyaya anlatıldı.
Çanakkale Zaferi
'nin arifesinde Troya, UNESCO'nun Paris
'teki merkezinde dünyaya anlatıldı. Opet
'in bölgedeki projeleriyle ilgili bir sunum yapan Nurten Öztürk
, "Tevfikiyeliler son Troyalılar. Projemizin dünyaya model olmasını diliyoruz" dedi. (Yasemin Salih)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:05
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