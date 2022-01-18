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Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildi - Son Dakika

Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildi

18.01.2022 13:00

Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildiŞANLIURFA Haliliye Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 510 kilogram kuruyemiş ele geçirdi.

Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildi

ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 510 kilogram kuruyemiş ele geçirdi.

Zabıta Müdürlüğü, ilçede yürüttüğü denetimlerine bölge bölge devam ediyor. Halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri, Kamberiye Mahallesinde bulunan bir depoda incelemelerde bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin de eşlik ettiği gıda ürünlerinin tutulduğu depoda yapılan denetimde zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünler olduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş 65 kilogram çekirdek, 80 kilogram fıstık, 100 kilogram badem, 100 kilogram lokum ve 165 kilogram yer fıstığı ele geçirildi. İmha edilmek üzere ürünlere el konulurken, depo sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin gündüz ve gece vardiyalarında devam edeceği kaydedildi.

Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildi
Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildi
Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildi
Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildi
Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildi
Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildi
Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildi
Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildi

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Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kuruyemiş, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüzlerce kilo son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş ele geçirildi - Son Dakika


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