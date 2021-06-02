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Son tütün fideleri toprakla buluşuyor - Son Dakika

Son tütün fideleri toprakla buluşuyor

02.06.2021 20:20

Son tütün fideleri toprakla buluşuyor Tütün üreticileri hasat vaktine kadar bakım işlemlerini gerçekleştirecek Tütün üreticisi Mehmet Yılmaz;

Son tütün fideleri toprakla buluşuyor

Tütün üreticileri hasat vaktine kadar bakım işlemlerini gerçekleştirecek

Tütün üreticisi Mehmet Yılmaz; "Ağustos ayına kadar bakacağımız tütünleri büyüdükten sonra sıra sıra toplayarak hasadını gerçekleştireceğiz"

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde geçim kaynaklarından birisi olan tütün üretiminde sona yaklaşıldı. Yüksek rakımlı ilçe olması nedeniyle tarımda bazı ürünler geç dikimleri gerçekleştirilirken sabahın ilk ışıklarında başlayan çalışmalar hasat vaktine kadar bakımlarıyla birlikte devam ediyor.

Çameli ilçesinin kırsal mahallelerinden biri olan Kolak Mahallesinde en önemli geçim kaynaklarından biri olan tütün üretiminde fideler toprakla buluşturuldu. Üreticilerin Şubat ayında başladığı örtü altı tütün fide yetiştiriciliğine, fideler büyümesinin ardından Haziran ayı sonuna kadar tütün dikim işlemleri devam ediyor. Traktörde bulunan tarım aleti üzerinde 5 kişilik işçi tütün fidelerini tek tek toprakla buluşturuyor. Ardından fidelere ilk can suyu verilerek dikim işlemleri tamamlanıyor. Dikim işlerinin ardından Ağustos ayında yapılacak hasat dönemine kadar bakımları gerçekleştiriliyor. Korona virüs dolayısıyla bu yıl çiftçilerin durumdan etkilendiğini ve kuraklık oluşması dolayısıyla da işlerin biraz geciktiğini belirten Mehmet Yılmaz; "Tütün üretimi için önceden toprakta küçük karıklar açılarak, elle dikim gerçekleştiriliyordu. Yaklaşık 4 dönümlük arazide diktiğimiz tütünleri şimdi traktör ile dikim yapıyoruz ve daha rahat oluyor. Geçtiğimiz yıl başlayan korona virüs ve havaların değişikliği derken, biraz çiftçi zor durumlar yaşamaya başladı. İnşallah bu yıl kuraklık çok fazla olmaz, yağmur yağarsa verimlerimiz artacaktır. Tütün dikim işlemlerini bitirdik, sürekli olarak bakımlarını gerçekleştireceğiz. Ağustos ayına kadar bakacağımız tütünleri büyüdükten sonra sıra sıra toplayarak hasadını gerçekleştireceğiz. Diğer meyve ve sebze gibi ürünlerde de hasat vaktimiz yaklaşıyor" dedi.

"Şubat ayı başında başlıyoruz, Ağustos ayına kadar devam ediyor"

Tütün fideleri dikimi gerçekleştiren Sultan Yılmaz; "Geçim kaynağımız tütün, Şubat ayı başında başlıyoruz, Ağustos ayına kadar devam ediyor. Sonrasında bakımlarını ara ara gerçekleştiriyoruz. Fidelerimiz büyüdükten sonra belirli bir zaman aralığında topladıktan sonra kurutuyoruz. Tütünler kuruduktan sonra belirli işlemlerden sonra satış gerçekleştiriyoruz. Tütün zahmetli ve uğraştırıcı oluyor, köyümüzün bir diğer geçim kaynağı tütüncülük olduğundan çalışmayı seviyoruz" diye konuştu.

Son tütün fideleri toprakla buluşuyor
Son tütün fideleri toprakla buluşuyor
Son tütün fideleri toprakla buluşuyor
Son tütün fideleri toprakla buluşuyor

Mehmet Yılmaz, Denizli, Hasat, Tütün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son tütün fideleri toprakla buluşuyor - Son Dakika


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