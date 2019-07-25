Son üç ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde ve Irak
'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:42
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