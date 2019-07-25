Son Dakika Haberleri: Son üç ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi
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Son üç ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son üç ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:42 
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