Son üç ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde ve Irak
'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
Boris Johnson kabinede kardeşine de yer verdi Hulusi Akar'dan sınır ötesi operasyon hakkında açıklama: Gecikmeye tahammülümüz yok! Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı