Son üç günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
47 dakika önce
Son üç günde 5 terörist ikna yoluyla teslim olduVAN - Van İl Jandarma Komutanlığına yürütülen ikna çalışmaları sonucu son üç gün içerisinde 5 terörist teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
Son üç günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
VAN - Van
İl Jandarma Komutanlığına yürütülen ikna çalışmaları sonucu son üç gün içerisinde 5 terörist teslim oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarının aileleriyle görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 BTÖ mensubunun 24 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak- Silopi
Sınır Hudut Kapısından alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Son üç gün içerisinde PKK
terör örgütünden Van İl Jandarma Komutanlığına 5 BTÖ mensubu teslim olmuştur" denildi.
HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı Genç kadını "müstehcen fotoğraf" şantajı mı ölüme sürükledi? Sürekli tehdit ettiği eski karısını sokak ortasında öldürüp intihar etti! Gençlerin hız tutkusu faciayla bitti!