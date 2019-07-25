Son Dakika Haberleri: Son üç günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
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Son üç günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

47 dakika önce

Son üç günde 5 terörist ikna yoluyla teslim olduVAN - Van İl Jandarma Komutanlığına yürütülen ikna çalışmaları sonucu son üç gün içerisinde 5 terörist teslim oldu.

Son üç günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
VAN - Van İl Jandarma Komutanlığına yürütülen ikna çalışmaları sonucu son üç gün içerisinde 5 terörist teslim oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarının aileleriyle görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 BTÖ mensubunun 24 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısından alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Son üç gün içerisinde PKK terör örgütünden Van İl Jandarma Komutanlığına 5 BTÖ mensubu teslim olmuştur" denildi.
Son üç günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Jandarma, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
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