Son uçak İran'dan İstanbul'a geldi: Seferler tek taraflı askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son uçak İran'dan İstanbul'a geldi: Seferler tek taraflı askıya alındı - Son Dakika

Son uçak İran'dan İstanbul'a geldi: Seferler tek taraflı askıya alındı

52 dakika önce

KORONAVİRÜS nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Son uçak İran'dan İstanbul'a geldi: Seferler tek taraflı askıya alındı, System.String[]
KORONAVİRÜS nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu. Uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü.


- İstanbul
Sağlık Bakanlığı, İstanbul, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:17 Kaynak: DHA
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