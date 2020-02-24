Son Dakika › Güncel › Son uçak İran'dan İstanbul'a geldi: Seferler tek taraflı askıya alındı - Son Dakika
Son uçak İran'dan İstanbul'a geldi: Seferler tek taraflı askıya alındı
52 dakika önce
KORONAVİRÜS nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:17 Kaynak: DHA
KORONAVİRÜS nedeniyle İran
'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı
'nın İran'dan Türkiye
'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul
Havalimanı'na indi. Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu. Uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü.
- İstanbul
Son Dakika İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı Başakşehir'de AFAD'ı alarma geçiren koku! 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi