Son Dakika Haberleri: Son Uçuşlar Kuleden Görüntülendi.. Hava Trafik Kontrolörlerinin Hüzünlü Konuşmaları

Son Uçuşlar Kuleden Görüntülendi.. Hava Trafik Kontrolörlerinin Hüzünlü Konuşmaları

39 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ndan dış ve iç hatlarda iniş ve kalkış yapan son tarifeli uçakların pilotları ile hava trafik kontrolörleri arasındaki yaşanan konuşmalara hüzün ve sevinç bir arada yansıdı.

Son Uçuşlar Kuleden Görüntülendi.. Hava Trafik Kontrolörlerinin Hüzünlü Konuşmaları, System.String[]
Atatürk Havalimanı'ndan dış ve iç hatlarda iniş ve kalkış yapan son tarifeli uçakların pilotları ile hava trafik kontrolörleri arasındaki yaşanan konuşmalara hüzün ve sevinç bir arada yansıdı.  Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilen son tarifeli uçuşlar da  Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'na iniş yapan son tarifeli sefer olan THY'nin Malatya uçağının pilotu ile hava trafik kontrolörü arasında geçen konuşma, kameralar tarafından da kaydedildi. Atatürk Havalimanı'na inişe geçen uçağın kaptanı ile irtibat kuran kontrolör, tüm uçuş ekibi ve yolculara "hoş geldiniz" dedikten sonra şunları söyledi:

"Bir yandan Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmanın hüznünü yaşarken, diğer yandan İstanbul Havalimanı'nda çalışmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamaktayız. Sizleri ve değerleri misafirlerimizi İstanbul Havalimanı'mızda uçurmaktan memnuniyet duyacağız. Yeni evimizde, İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere."

ATATÜRK HAVALİMANI'NA SON İNİŞİ MALATYA UÇAĞI YAPTI

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, "Yeni havalimanımız vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde yanıt verdikten sonra  başarılı bir şekilde inişini yaptı. Tarihe geçen bu uçuş da Atatürk Havalimanı'na inen son tarifeli uçak oldu. 

Öte yandan Atatürk Havalimanı'nın tarifeli uçuşlara kapanmasının son dakikalarında kalkış yapan son uçaklar, daha çok Uzak doğu ülkelerine sefer yapan uçaklar oldu. İstanbul- Singapur seferini yapan THY uçağı da son tarifli uçuş olarak tarihe geçti.  

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:05 Kaynak: DHA

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