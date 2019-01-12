Son Dakika Haberleri: Son Ustanın Yaptığı Semerler Piyasada Eşek Olmadığı İçin Elinde Kaldı

Son Ustanın Yaptığı Semerler Piyasada Eşek Olmadığı İçin Elinde Kaldı

17 dakika önce

Son ustanın yaptığı semerler piyasada eşek olmadığı için elinde kaldıBURSA - Bursa'nın dağ köyünde bir ustanın yaptığı semerler piyasada eşek olmadığı için elde kaldı.

Son ustanın yaptığı semerler piyasada eşek olmadığı için elinde kaldı

BURSA - Bursa'nın dağ köyünde bir ustanın yaptığı semerler piyasada eşek olmadığı için elde kaldı.
Dağ ilçelerinden Büyükorhan'ın Sarnıç köyünde, Halil İbrahim Erim, 50 yıldır semer yapıyor. Traktörün ve araçların yoğun olmadığı yıllarda bol olan eşekler için yüklü semer siparişi alan Erim, artık eşek kalmaması yüzünden sipariş alamaz duruma geldi. 30-40 yıl evvel ayda onlarca sipariş alan usta, şimdi yaptığı semerler satılsın diye yıllardır müşteri bekliyor. Halil İbrahim Erim'e yılda bir iş ya geliyor ya gelmiyor.
Erim, atalarından öğrendiği gibi semeri baştan eğri ağaçları yontarak pürüzsüz hale getirip kalıbını ortaya çıkartıyor. Daha sonra semerin oturulacak yeri yumuşak olsun diye burayı kuruttuğu sazlarla dolduruyor. Üstünü de keçi derisiyle kapatan ustanın semerleri kullanıma hazır hale geliyor. Erim, 4 günde yaptığı semerlerin tanesini 300 liradan satışa sunuyor.
Bursa'da 3 semerci ustası kaldığını ifade eden Halil İbrahim Erim, "50 yıldır bu işi yapıyorum. Çınar ve gürgen ağaçlarından yaptığım iskeletin içini sazla dolduruyorum. Üstünü de keçi derisiyle kaplıyorum. Yaptığım semerler tamamen sağlıklı, içinde her hangi bir katkı maddesi yok. Eskiden çok sipariş geliyordu. Şimdi ne arayan var ne soran. Yaptığım semerler yıllardır duruyor. Arayan, soran yok. Bir semeri 3-4 günde yapıyor, tanesini 300 liradan satıyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:50 Kaynak: İHA

Sarnıç, Büyükorhan, Bursa, Genel
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