Son Dakika Haberleri: Son veriler ışığında Türkiye ekonomisi ne durumda? Yalçın Karatepe yorumluyor
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Son veriler ışığında Türkiye ekonomisi ne durumda? Yalçın Karatepe yorumluyor

4 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) işsizlik verileri, yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın hafta başında yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor? Fitch Türkiye'nin kredi notunu neden düşürdü? Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Türkiye ekonomisine dair gelişmeleri euronews Türkçe için yorumladı.

Son veriler ışığında Türkiye ekonomisi ne durumda? Yalçın Karatepe yorumluyor, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) işsizlik verileri, yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın hafta başında yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor? Fitch, Türkiye'nin kredi notunu neden düşürdü? Hükümet, Merkez Bankası ihtiyat akçelerine neden gereksinim duyuyor? TCMB Başkanı'nın değişmesinin Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesindeki etkisi ne?

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Türkiye ekonomisine dair gelişmeleri euronews Türkçe için yorumladı.
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Türkiye İstatistik Kurumu, Yalçın Karatepe, Murat Uysal, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:53 
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