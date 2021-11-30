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Son verilere göre Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları düştü - Son Dakika

Son verilere göre Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları düştü

30.11.2021 09:32
Son verilere göre Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları düştü

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düştü.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 178,54 iken söz konusu tarihlerde 159,16'ya düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre düşüş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre geriledi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 325,93 iken son verilerde 308,51 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 313,95 iken 262, 61'e düştü.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle:

4-10 Eylül11-17 Eylül18-24 Eylül25 Eylül - 1 Ekim2 - 8 Ekim9-15 Ekim

16-22 Ekim30 Ekim-5 Kasım6 - 12 Kasım13-19 Kasım
Edirne61,5682,4097,64171,18162,59137,58178,04198,64178,64159,16
Kırklareli57,5082,1098,69200,70188,26215,07212,59272,85325,93308,51
Tekirdağ114,70142,54140,14141,06156,42190,65219,69281,85313,95262,61

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son verilere göre Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son verilere göre Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları düştü - Son Dakika
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