Son Dakika Haberleri: Son Yağışlar Beyşehir Gölü İçin Umutları Artırdı

Son Yağışlar Beyşehir Gölü İçin Umutları Artırdı

3 saat önce

Beyşehir ilçesinde, son yağışların Beyşehir Gölü için umut olduğu bildirildi.

Son Yağışlar Beyşehir Gölü İçin Umutları Artırdı, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, son yağışların Beyşehir Gölü için umut olduğu bildirildi.

Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin gözle görülür ölçüde düştüğünü hatırlattı.

Kuraklık sebebiyle tarımsal alanlar için Konya ve Isparta bölgesinde bu yıl gölden daha fazla su çekildiğini vurgulayan Tan, bu sebeple göl su seviyesinin önemli ölçüde düştüğünü, bazı kıyı kesimlerde 50 ila 100 metre arasında su çekilmesinin yaşandığını belirtti.

Beyşehir Gölü'ndeki su seviyenin yükselmesi için bu yıl bol yağış beklentisine girdiklerini aktaran Tan, "Beyşehir Gölü'nün su seviyesinin eski günlerine dönmesi için bu yıl bol yağış bekliyoruz. Son yağışlar bu konudaki beklentilerimiz için umut oldu. Ancak, özellikle bu yıl bölgemize bol kar yağışı olmasının göl sularının yükselmesine katkısı büyük olacaktır. Bu sebeple, gözümüzü önümüzdeki günlerde ve özellikle yılın ilk aylarında bol yağışlara çevirmiş durumdayız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:28 Kaynak: AA

Sami Tan, Beyşehir, Ekonomi
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