Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını artırdı - Son Dakika

Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını artırdı

01.02.2021 11:17

Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını artırdı Sındırgı, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinin sulamasında kullanılan ve son yılların en kurak dönemini geçiren Sındırgı Çaygören barajında son yağışlarla birlikte su seviyesi yükselmeye başladı.

Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını artırdı

BALIKESİR - Sındırgı, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinin sulamasında kullanılan ve son yılların en kurak dönemini geçiren Sındırgı Çaygören barajında son yağışlarla birlikte su seviyesi yükselmeye başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan, 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören barajında doluluk oranı yüzde 10'un altına düşmüştü. Son günlerdeki yağışlarla birlikte barajdaki su seviyesi yükselmeye başladı. Çaygören barajı kapaklarında ve baraj çevresinde incelemede bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, DSİ yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulunarak barajdaki doluluk oranının yüzde 10 arttığını ve artmaya devam edeceğini ifade etti.

Çiftçilerin vahşi sulama yapması israfa sebebiyet veriyor. Damla sulama sistemi ve bilinçli yapılan sulamanın bölgeye büyük fayda sağlayacağı ve kuraklık döneminde bile su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtiliyor.

Kuraklıkla mücadele edilen şu günlerde vatandaşların tarımda vahşi sulamayı bırakıp damlama sistemine geçerek suyun kıymetini bilmeleri gerektiğini belirten Başkan Ekrem Yavaş, "Güney Marmara'nın en büyük barajlarından birisi Çaygören. Daha önceki yıllarda da buna benzer şeyler oldu ama bu yıl özellikle kuraklıkla karşı karşıyayız. 2002 ve 2004 yıllarında da daha beteriyle karşılaştığımızı Devlet Su İşlerinde ki arkadaşlar söylüyorlar. Son yağan yağmurlarla beraber, karla beraber Çaygören barajında bir değişikliğin mutluluğunu yaşıyoruz aslında. Son on gündeki yağışlar, burada yüzde 10 gibi bir artışa sebebiyet verdi. Yağan yağmur ve karla birlikte bir güzellik var. Bereket var. İstiyoruz ki Sındırgı'daki ovamızda ve bütün Balıkesir'de Simav çayı güzergahında bulunan alanlarda sulamada güzel şeyler olsun. Bereketlensin topraklarımız. Tabi vatandaşlarımız da artık bu kurak mevsime göre daha çok suyun kıymetini bilebileceği işler yapmalı. Damlama sulamaya geçmeli. Çok su tüketen vahşi sulama son bulmalı. Su hakikaten kıymetli. Bazen vatandaşlarımız soruyor, burada 4 kw'lik bir de elektrik santralimiz var. Her halükarda elektrik santrali çalışmıyor. Anlaşmalarına göre yüzde 80 ve üzerinde doluluk oranı olduğunda ancak Çaygören barajındaki elektrik santrali devreye giriyor. Vatandaşımızdan isteğimiz ve arzumuz odur ki lütfen suyu israf etmeden doğru bir şekilde kullansınlar. Çaygören barajımıza gözümüz gibi bakıyoruz, önemli bir havza ve Sındırgı'da ve buna bağlı olarak diğer yerlerde bütün tarım faaliyetleri bunlara bağlı olarak gelişiyor" dedi.

Baraj suları çekildi, pislikler ortaya çıktı

Barajdaki çevre kirliliğine de dikkat çeken Başkan Yavaş, vatandaşlardan temizlik harekatına katılmalarını isteyerek "Çaygören barajına geldiğimizde, burada zamanla atılmış çevre felaketi diyebileceğimiz bidon, poşet ve bir sürü atık malzeme gördük. Bu atıklar bizleri ziyadesiyle üzdü. Vatandaşlarımızdan istirhamımız odur ki, Çevre Koruma Müdürlüğümüzle bir çalışma yapacağız, ama vatandaşlarımızdan da bu kampanyaya çöpleri toplamaya davet ediyorum" dedi.

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürüyor

Cüneyt deresi ve Simav çayı da yağışlarla birlikte yeniden akmaya başladı. Cüneyt köprüsü üzerinde yağışların sevincini yaşayan Musa Yılmaz, "Son iki haftadan beri yağan kar ve yağmur çiftçinin yüzünü güldürecek . Görünen köy kılavuz istemez. Dağlarda biriken su barajımıza iniyor. İnşallah bu sene çiftçinin yüzü gülecek" dedi.

Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını artırdı
Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını artırdı
Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını artırdı
Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını artırdı

Ekrem Yavaş, Balıkesir, Yağan, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını artırdı - Son Dakika


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