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Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı - Son Dakika

Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı

31.12.2021 16:27

Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı Trakya Bölgesinde son günlerde etkisini gösteren yağışlarla Tunca ve Meriç Nehir'lerinin debisi artış yaşandı.

Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı

EDİRNE - Trakya Bölgesinde son günlerde etkisini gösteren yağışlarla Tunca ve Meriç Nehir'lerinin debisi artış yaşandı.

Edirne'de ve çevresinde son günlerde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası Tunca ve Meriç Nehir'lerinin debisi artış gösterdi. Trakya Bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası bölgede birçok nehir ve dere taştı. Farklı noktalarda olumsuzluklara neden olan sağanak yağış Edirne'deki Nehir'lerinin debisinin arttırdı. Tunca Nehri'nin debisi DSİ'nin yaptığı son ölçümler sonrasında 43 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nin debisi ise 441 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.

Bulgaristan tarafından gelen suların nehirleri taşırabileceğini aktaran Mustafa demir, "Pikniklerimizi burada yapıyoruz. Su kenarına ailelerimizle geliyoruz. Edirne'miz çok güzel bir şehir. Su seviyesi yükselerek merdivenlere kadar yükseldiğini hatırlıyorum. Bulgaristan'ın barajı patlarsa hepimiz yanarız burada. Tek korkumuz bu" dedi.

Yapılan önlemler sonrası nehrin taşmasından korkmadıklarını dile getiren İsmail Çorbaçı, "Bizde yeni geldik debinin yükselmekte olduğunu gördük. Bu debi yükseldiği zaman eskiden çok taşkın olurdu. Şimdi baypas tahliye kanalı yapıldı. Eskiden korkuyordum ama şimdi kanallar yapılınca önlem alınınca biraz daha rahatladık. Tahliye kanalı yapıldığından eskisi gibi korkutmuyoruz" şeklinde konuştu.

Meriç Nehri'nin geçtiğimiz dönemlerde kurak olduğunu söyleyen Lütfiye Çorbacı;"Meriç hakikatten çok sancılı zamanlar yaşatmış örneğin benim köyüm bu Meriç kenarında olan Edeköy, 1939'da bu nehirlerin taşmasıyla köy tamamen yıkılmıştı ve köy halkı ayrı bir yere geçmişti. Tarihimizde de bu Meriç'i incelersek çokça taşkınlar oluyordu. 1961 yılında sekteler yapılarak taşkınlar nispeten önlendi. Şimdi iklim değişiklikleri olduğundan dolayı yağışlarda ya çok yağıyor ya da hiç yağış olmuyor. Bununda etkisiyle bazen nehir kuruyor. Hatta karşıya yürüyerek bile geçildiğini hatırlıyorum. Bulgaristan'ın kendini kurtarmak için baraj kapaklarını açması halinde taşkınlar olabilir. Tahliye kanalı yapıldığını duyunca bizde onun gezisini yaptık. Bu tür taşkınlar hem hayvan hem de insan ve tarım arazilerinde tahribat oluşturuyor. Tarım alanları günümüzde oldukça önemi var. Bunların hepsi tehlike altına giriyor. Nehirlerin taşmaması bizi çok mutlu ediyor. Özellikle nehir kıyısında arazisi olanlar, tarımla uğraşanlar içinde büyük şans olur" ifadelerini kullandı.

Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı

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Trakya Bölgesi, Meriç Nehri, Bulgaristan, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı - Son Dakika
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