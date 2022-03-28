Son yağışlar Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne "can suyu" oldu - Son Dakika
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Son yağışlar Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne "can suyu" oldu

28.03.2022 11:05
Son yağışlar Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne "can suyu" oldu

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarında bulunan, Türkiye'nin koruma altındaki önemli sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti, son yağışlarla canlandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarında bulunan, Türkiye'nin koruma altındaki önemli sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti, son yağışlarla canlandı.

Yaz aylarında tamamen kuruyan göle, son yağışlar ve karların erimesi adeta "can suyu" oldu.

Göçmen kuşların Türkiye'deki göç yollarının birinin üzerinde bulunan Seyfe Gölü'nde su seviyesi 26 santimetreye yükseldi. Flamingo ve turnalar, su seviyesinin yükselmesiyle gölde konaklamaya başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, AA muhabirine, Seyfe Gölü Sulak Alanı'nın Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olduğunu söyledi.

Nisan ve mayıs aylarında ördeklerin ve diğer göçmen kuşların da gelmesini beklediklerini belirten Tezer, "Seyfe Gölü'nde yaklaşık 250 kuş türümüz mevcut. Seyfe havzamızda endemik bitkilerimiz de bulunuyor. Bunlar farklı dönemlerde güzel görüntülere ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

Nisan ve mayısta su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor

Göldeki su seviyesinin son yağışlarla ciddi oranda yükseldiğini vurgulayan Tezer, şöyle konuştu:

"Baharın müjdecisi turnalar gölümüzü ziyaret etmeye başladı. Yerlilerden de flamingolar gölümüze geldi. Özellikle nisan, mayıs aylarında göldeki su seviyesinin daha da yükselmesiyle daha çok kuş buraya gelecek. Kuşlarımızın bu güzel görüntülerini görmek için ziyaretçileri gölümüze bekliyoruz."

Tezer, göl ve çevresinde sürekli koruma faaliyeti yaptıklarına işaret ederek, "Alanımızda kurumumuzun koruma faaliyetleri 7 gün 24 saat devam ediyor. Av sezonu bitti. Tüm vatandaşlarımızın kaçak avla ilgili şube müdürlüğümüze bildirimde bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Seyfe Gölü, Kırşehir, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son yağışlar Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne 'can suyu' oldu - Son Dakika


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