Son yağışlar Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne yaradı - Son Dakika

Son yağışlar Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne yaradı

15.04.2021 15:13
Son yağışlar Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne yaradı, System.String[]

Son haftalardaki kar ve yağmur yağışıyla Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarında yar alan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki su seviyesini yükseltmesiyle göçmen kuşlar konaklamaya başladı.

Son haftalardaki kar ve yağmur yağışıyla Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarında yar alan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki su seviyesini yükseltmesiyle göçmen kuşlar konaklamaya başladı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle kısıtlı olarak ziyaret imkanı bulan doğaseverler, flamingo ve yerel kuşların oluşturduğu görsel güzellikleri izliyor.

Yaz aylarında yaşanan buharlaşma ve kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan gölde bugünlerde oluşan güzellikleri kaçırmak istemeyenler, gözetleme kulesinden görüntü çekimi yapıyor.

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, gazetecilere, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde su seviyesinin kısmen de olsa son yağışlarla yükselmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık 10 bin 700 metrekarelik gölün kurumaması ve yaşatılması için kendilerinin de ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Yılmaz, göl havzasından içme suyu alınmaması için proje başlattıklarını ifade etti.

İçme suyu projesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile protokol yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Projemizin hayata geçirilmesiyle Seyfe Gölü'nden almış olduğumuz suyu keseceğiz. Son zamanlarda artan yağışlarla birlikte gölümüzde ciddi bir su yükselmesi oldu. İnşallah daha iyi seviyeye gelir. Yaz sezonunda sıkıntı olursa bizim vereceğimiz kuyuyla su basarak kuş cennetini en iyi şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.

Seyfe Gölü, Kırşehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son yağışlar Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne yaradı - Son Dakika


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