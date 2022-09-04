Son yağışlar, Tunca Nehri'ne can suyu oldu

EDİRNE - Edirne'de ve Bulgaristan'da etkili olan sağanak yağış tarihi Tunca Nehri'ne can suyu oldu. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığına bağlı olarak kuruma noktasına gelen Tunca Nehri'nde, son yağışların ardından su seviyesi arttı.

Edirne'de yaşanan şiddetli sağanakbirçok noktada hayatı olumsuz etkilerken, geçtiğimiz hafta neredeyse kuruma noktasına gelen Tunca Nehri'ne iyi geldi.

Tunca Nehri'nin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de etkili olan sağanak yağışlarla birlikte, su seviyesi arttı. Nehir kenarında dolaşan vatandaşlar, geçtiğimiz haftaya göre bakıldığında son yağışlarla birlikte nehirde su birikmeye başladığını belirtti.

Geçtiğimiz ay debisi 5 metreküp saniyeye kadar gerileyen Tunca Nehri, son yağışların ardından bir nebze de olsa artarak 7 metreküp saniyeye yükseldi. Artışın az da olsa fark edildiğini söyleyen vatandaşlar, nehre çöp atanlara da çağrıda bulundu.

"Nehirler çiftçiler, bahçeciler ve genel çevre için can suyudur"

Tunca Nehri kenarında dolaşan vatandaşlardan Anıl Özocak, "Geçen geldiğimde nehir baya kurumuştu. Şuan yağmurlardan sonra su seviyesi yükseldi. Bunun herkese faydası olur. Şuan iyi gözüküyor. Daha da yağmurların yağacağı söyleniyor. İnşallah daha da artar.Nehirler çiftçiler, bahçeciler ve genel çevre için can suyudur. Olmadığı zaman herkes sıkıntı yaşıyor. Yağmurların faydası oluyor" dedi.

"Yağmur yağınca biraz su seviyesi yükseldi"

Suyun yükselmesinin iyi olduğunu ve bölgedeki çiftçilere fayda sağladığını aktaran Vatandaşlardan Mecit Gülten, "Bu nehrin bu kadar düştüğünü hiç görmemiştik. Şuanda fena değil yağmur yağınca biraz su seviyesi yükseldi.Buraya tatil yapmaya gelenler bütün çöplerini nehrin içine atıyor. Bu hiç iyi bir durum değil. Herkes çöplerini çöp kurusuna atsın. Nehirlerimizi kirletmeyelim" dedi.

Nehir kenarında dolaşan Edirneli vatandaşlardan Mehmet İnalcı ise nehrin bakımsız ve çöplerle dolu olmasının kente yakışmadığını ve rezalet bir durum olduğunu söyledi. Nehre çöp atanların yanlarında poşet getirip çöplerini oraya toplamaları gerektiğini belirten İnalcı, son yağışlardan önce nehrin batak bir durumda olduğuna değindi.

Yağışların aynı şekilde devam etmesi durumunda ise debilerin daha da fazla yükselmesi bekleniyor.