Son yağışlar ve kar erimeleri Trakya'daki barajları doldurdu - Son Dakika

Son yağışlar ve kar erimeleri Trakya'daki barajları doldurdu

02.02.2021 11:01
Son yağışlar ve kar erimeleri Trakya'daki barajları doldurdu, System.String[]

Trakya'da bir süredir etkili olan sağanak ve kar erimeleri Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.

Trakya'da bir süredir etkili olan sağanak ve kar erimeleri Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj, 15 Ocak-1 Şubat'taki yağışlarla 65 milyon 846 bin metreküp su aldı.

Edirne'deki Hamzadere Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla 150 milyon 350 bin metreküpe çıktı.

Bu kentteki 6 barajda, geçen yılın ekim ayında 177 milyon 491 bin metreküp olan su seviyesi, kasımda 185 milyon 304 bin, aralıkta 199 milyon 287 bin, 15 Ocak'ta 225 milyon 365 bin, kar yağışının ardından ise 243 milyon 799 bin olarak ölçüldü.

Tekirdağ'da ise ekimde 115 milyon 856 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 114 milyon 313 bin, aralıkta 115 milyon 775 bin, 15 Ocak'ta ise 118 milyon 57 bin olarak ölçüldü. Kentte son yağışlar ile 4 barajdaki su seviyesi 125 milyon 734 bin seviyelerine çıktı.

Kırklareli'nde de ekimde 63 milyon 676 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 61 milyon 730 bine, aralıkta 58 milyon 197 bine gerilerken, 15 Ocak'ta 104 milyon 55 bine yükseldi. Son yağışlar ile kentteki 4 barajda su seviyesi 143 milyon 790 bin seviyelerine yükseldi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su miktarı, 15 Ocak'ta 447 milyon 477 bin, 1 Şubat'ta ise 513 milyon 846 metreküp olarak ölçüldü.

Barajların 15 Ocak-1 Şubat doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL15.01.2021 Hacim (milyon m3)15.01.2021 Doluluk Oranı %01.02.2021 Hacim (milyon m3)01.02.2021 Doluluk Oranı %
SÜLOĞLUEDİRNE21,6844825,94055
ALTINYAZIEDİRNE1,66962,4248
HAMZADEREEDİRNE143,29069150,35071
KADIKÖYEDİRNE4,69585,56610
SULTANKÖYEDİRNE22,3778224,04988
Y.KARPUZLUEDİRNE31,6507235,47079
ARMAĞANKIRKLARELİ27,1605331,68084
ÇAYIRDEREKIRKLARELİ5,469195,90219
KAYALIKÖYKIRKLARELİ34,7062355,72035
KIRKLARELİKIRKLARELİ36,7203250,48843
ÇOKALTEKİRDAĞ93,5704697,01545
KARAİDEMİRTEKİRDAĞ9,978914,00013
NAİPKÖYTEKİRDAĞ9,083369,06635
TÜRKMENLİTEKİRDAĞ5,426375,65338

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son yağışlar ve kar erimeleri Trakya'daki barajları doldurdu - Son Dakika


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