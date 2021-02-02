Son yağışlar ve kar erimeleri Trakya'daki barajları doldurdu - Son Dakika

Trakya'da bir süredir etkili olan sağanak ve kar erimeleri Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj, 15 Ocak-1 Şubat'taki yağışlarla 65 milyon 846 bin metreküp su aldı.

Edirne'deki Hamzadere Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla 150 milyon 350 bin metreküpe çıktı.

Bu kentteki 6 barajda, geçen yılın ekim ayında 177 milyon 491 bin metreküp olan su seviyesi, kasımda 185 milyon 304 bin, aralıkta 199 milyon 287 bin, 15 Ocak'ta 225 milyon 365 bin, kar yağışının ardından ise 243 milyon 799 bin olarak ölçüldü.

Tekirdağ'da ise ekimde 115 milyon 856 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 114 milyon 313 bin, aralıkta 115 milyon 775 bin, 15 Ocak'ta ise 118 milyon 57 bin olarak ölçüldü. Kentte son yağışlar ile 4 barajdaki su seviyesi 125 milyon 734 bin seviyelerine çıktı.

Kırklareli'nde de ekimde 63 milyon 676 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 61 milyon 730 bine, aralıkta 58 milyon 197 bine gerilerken, 15 Ocak'ta 104 milyon 55 bine yükseldi. Son yağışlar ile kentteki 4 barajda su seviyesi 143 milyon 790 bin seviyelerine yükseldi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su miktarı, 15 Ocak'ta 447 milyon 477 bin, 1 Şubat'ta ise 513 milyon 846 metreküp olarak ölçüldü.

Barajların 15 Ocak-1 Şubat doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adı İL 15.01.2021 Hacim (milyon m3) 15.01.2021 Doluluk Oranı % 01.02.2021 Hacim (milyon m3) 01.02.2021 Doluluk Oranı % SÜLOĞLU EDİRNE 21,684 48 25,940 55 ALTINYAZI EDİRNE 1,669 6 2,424 8 HAMZADERE EDİRNE 143,290 69 150,350 71 KADIKÖY EDİRNE 4,695 8 5,566 10 SULTANKÖY EDİRNE 22,377 82 24,049 88 Y.KARPUZLU EDİRNE 31,650 72 35,470 79 ARMAĞAN KIRKLARELİ 27,160 53 31,680 84 ÇAYIRDERE KIRKLARELİ 5,469 19 5,902 19 KAYALIKÖY KIRKLARELİ 34,706 23 55,720 35 KIRKLARELİ KIRKLARELİ 36,720 32 50,488 43 ÇOKAL TEKİRDAĞ 93,570 46 97,015 45 KARAİDEMİR TEKİRDAĞ 9,978 9 14,000 13 NAİPKÖY TEKİRDAĞ 9,083 36 9,066 35 TÜRKMENLİ TEKİRDAĞ 5,426 37 5,653 38

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