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Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı - Son Dakika

Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı

29.01.2022 11:20
Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı

TÜRKİYE genelinde Ekim 2021'den itibaren artan yağışlar ve son dönemdeki kar yağışı içme suyu barajlarında doluluk oranlarını yükseltti.

TÜRKİYE genelinde Ekim 2021'den itibaren artan yağışlar ve son dönemdeki kar yağışı içme suyu barajlarında doluluk oranlarını yükseltti. İstanbul'da içme suyu barajlarının doluluk oranı, 27 Ocak'ta yüzde 54 seviyesine ulaşırken, geçen yıl aynı dönemde yüzde 30 seviyesindeydi. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki içme suyu barajlarında 27 Ocak itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında daha fazla su bulunuyor. Yağış olmaması durumunda bile İstanbul'da 184 günlük su bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 1 Ekim 2021-27 Ocak 2022 döneminde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 1,5 oranında azalmasına rağmen 2021 yılına göre yüzde 41,4 oranında artış gösterdi. İstanbul'da içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı, 27 Ocak'ta yüzde 54 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 30 seviyesindeydi. İstanbul'da içme suyu temin eden barajlarda yaklaşık 480 milyon metreküp kullanılabilir su bulunurken, 27 Ocak'ta İstanbul'a verilen su miktarı günlük 2,6 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Hiç yağış olmaması durumunda bile İstanbul'da yaklaşık 184 günlük su bulunuyor.

ANKARA'NIN 121 GÜNLÜK SUYU VAR

Ankara'daki barajlarda ise 27 Ocak itibarıyla doluluk oranı yüzde 8,6 olarak hesaplandı. Geçen yıl bu oran yüzde 8,9 seviyesindeydi. 1 milyar 400 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında, şu an itibarıyla 121 milyon metreküp su bulunuyor. Geçen sene bu miktar 125 milyon metreküpken, Ankara'nın günlük su tüketimi yaklaşık 1 milyon metreküp. Hiç yağış olmaması durumunda bile başkentin barajlarında 121 günlük su bulunuyor.

İZMİR YÜZDE 25, BURSA YÜZDE 27 DOLU

İzmir'e içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 25 seviyesindeyken, 2021 yılı aynı tarihte bu oran yüzde 20 seviyesindeydi. İzmir'de içme suyu barajlarında yaklaşık 181 milyon metreküp kullanılabilir su bulunurken, geçen yıl bu miktar 142 milyon metreküptü. Hiç yağış almasa bile İzmir'in yaklaşık 311 günlük suyu bulunuyor.

Bursa'da içme suyu barajlarının toplam aktif doluluk oranı geçen yıl 27 Ocak itibarıyla yüzde 16 seviyesindeyken, bu yıl yüzde 27 seviyesine ulaştı. Kente içme suyu temin eden barajlarda halihazırda 18 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. 25 Ocak'ta şehre verilen su miktarı 300 bin metreküp olarak kaydedildi.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki içme suyu barajlarında 27 Ocak itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 oranında daha fazla su bulunuyor. Ülke genelindeki toplam 103 içme suyu barajında aktif doluluk oranı 27 Ocak itibarıyla geçen yıl aynı dönemde olduğu gibi yüzde 34 seviyesinde kaydedildi.

SULAMA VE ENERJİ BARAJLARI

İşletmede olan 267 sulama barajında aktif doluluk oranı 27 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 24 seviyesinde kaydedildi. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 32 seviyesindeydi. Bu sene 81 milyar metreküp su bulunurken bu rakam geçen sene 85 milyar metreküp olarak kaydedilmişti.

İşletmede olan 142 enerji barajında aktif doluluk oranı aynı tarih itibarıyla yüzde 24 seviyesinde kaydedildi. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 34 seviyesindeydi. Bu sene 112 milyar metreküp su bulunurken bu rakam geçen sene 120 milyar metreküp olarak kaydedilmişti. 103 içme suyu, 267 sulama, 142 enerji olmak üzere toplam 389 barajda doluluk oranı ise 116,9 milyar metreküp su ile yüzde 24,6 olarak ölçüldü.

Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı
Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı
Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı
Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı
Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı
Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı

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Türkiye, Ekim, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı - Son Dakika
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