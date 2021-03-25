Son yağışlarla İzmir barajlarında su seviyeyi yükseldi

İZMİR - İzmir'de Şubat ayından itibaren etkili olan yağışlar bölgedeki barajlarda su seviyesini yükseltti. Geçen kış ve takip eden aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle alarm vermeye başlayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 71'e ulaştı.

İzmir'de barajlardaki su seviyesi son yağışların ardından dikkat çekici oranda yükseldi. Sonbahar dönemini kurak geçiren kentte, özellikle Şubat ayının başından itibaren etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Barajlar geçen yılın aynı dönemindeki seviyelerini de geride bıraktı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre doluluk oranları Tahtalı Barajı'nda yüzde 71,80, Balçova Barajı'nda yüzde 82,34, Ürkmez Barajı'nda yüzde 91,75, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 83,37, Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 75,63 ve Gördes Barajı'nda yüzde 7,20 olarak kaydedildi.

Başkan Soyer'den rehavet uyarısı

Her şeye rağmen tehlikenin devam ettiğini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tek bir mevsimin ya da birkaç aylık periyodun yağışlı geçmesi dünyamızı bekleyen su krizi tehdidinin ortadan kalktığını göstermez. Rehavete kapılmadan suyumuzun değerini bilmek, yarınlarda su yok dememek için tasarruflu kullanmak zorundayız" diye konuştu.