Son Dakika Haberleri: Son Yarı Finalist Beşiktaş Sompo Japan

Son Yarı Finalist Beşiktaş Sompo Japan

34 dakika önce

SALON: AnkaraHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Altuğ Köselerli, Ziya ÖzorhonTOFAŞ: Garrett 14, Yiğit Arslan 6, Mejia 18, Weems 16, Muhsin Yaşar 4, Elegar 9, Kadji 10, Barış Ermiş 2, Berkan Durmaz 4, Muhaymin MustafaBEŞİKTAŞ SOMPO Japan: Pressey 8, Erkan Veyseloğlu 2, Burak Can Yıldızlı 9, Buva 5, Rich...

Son Yarı Finalist Beşiktaş Sompo Japan, System.String[]


SALON: Ankara

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

TOFAŞ: Garrett 14, Yiğit Arslan 6, Mejia 18, Weems 16, Muhsin Yaşar 4, Elegar 9, Kadji 10, Barış Ermiş 2, Berkan Durmaz 4, Muhaymin Mustafa

BEŞİKTAŞ SOMPO Japan: Pressey 8, Erkan Veyseloğlu 2, Burak Can Yıldızlı 9, Buva 5, Rich 30, Benzing 9, Gibson 13, Kenan Sipahi, Samet Geyik 13

1'İNCİ PERİYOT: 25-20

DEVRE: 39-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-69

BEŞ FAULLE ALAN: 38.00 Weems (TOFAŞ)

Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, TOFAŞ'ı 89-83 mağlup etti. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:15 Kaynak: DHA

Zafer Yılmaz, Beşiktaş, Spor
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