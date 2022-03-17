Son yatırım turunda 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, decacorn oldu - Son Dakika
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Son yatırım turunda 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, decacorn oldu

17.03.2022 13:11
Son yatırım turunda 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, decacorn oldu

Getir, son yatırım turunda aldığı 768 milyon dolar yatırımla 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Getir, son yatırım turunda aldığı 768 milyon dolar yatırımla 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece Getir, Avrupa'daki hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe 10 milyar dolar barajını aşarak decacorn unvanını alan ilk şirket oldu. Şirket, aldığı bu yatırımla faaliyet gösterdiği 9 ülkedeki hizmet alanını genişletmeyi hedefliyor.

Dünyada bir ilki Türkiye'de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, son tamamladığı yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım alarak değerini 11,8 milyar dolara yükseltti. Geçen yıl mart ayında unicorn unvanını alan Getir, bir yıl gibi kısa sürede ulaştığı değerleme ile 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa'nın ilk decacorn'u oldu. Getir, dünyadaki unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights'ın yayınladığı verilere göre dünyadaki 1.052 unicorn şirket arasında son değerleme ile 36. sıraya yükseliyor. Bu değerleme aynı zamanda Getir'i Avrupa'daki unicorn şirketler listesinde 4.sıraya taşıyor.

Mubadala Investment Company'nin liderlik ettiği son yatırım turunda Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global Getir'in yatırımcıları arasında yer aldı.

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN NELERİ BAŞARABİLECEĞİNİN GÖSTERGESİ

Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir'in Avrupa'da sektöründe ilk decacorn olması, Türkiye girişimcilik ekosisteminin neleri başarabileceğini gösteriyor. Ortalama 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile buluşması, dünyada yatırımcılar tarafından da büyük ilgi görüyor. Son yatırım turunda yatırımcılarımızın ilgisi, bize olan güvenlerinin ve uluslararası pazarlardaki büyümemize olan desteklerinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki faaliyetlerimizi büyütmeyi sürdürürken, çalışanlarımıza yatırım yapmaya ve bünyemize yeni yetenekler katmaya devam edeceğiz" dedi.

"YATIRIMCILARIN GETİR'E GÜVENİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Mubadala Investment Company Girişim ve Büyüme Yatırımlarından Sorumlu Başkanı İbrahim Ajami ise konuyla ilgili olarak, "Hızla değişim gösteren tüketici alışkanlıkları sonucunda online alışverişin benimsendiğini görüyoruz. Market alışverişi sektörü de küresel olarak bu alandaki en büyük dijitalleşme fırsatlarından birini sunuyor. Önümüzdeki dönemde Getir'in girmiş olduğu yeni kategoriler ve ülkelerle birlikte sektör liderliğini koruyacağına inanıyoruz. Getir büyümesini sürdürürken biz de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" yorumunda bulundu.

İndirilme sayısı 40 milyona yaklaşan Getir, bugün itibarıyla 3 kıtada, 9 ülkede kullanıcılarına hizmet veriyor. Geçen yıl ocak ayında İngiltere ile başladığı yurt dışı faaliyetlerine kısa sürede Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz'i de ekledi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında ABD pazarına giriş yapan Getir, şu anda Türkiye'nin 81 iline ek olarak yurt dışında 48 şehirde 1.100'den fazla deposuyla ile faaliyetlerini sürdürüyor.


Son yatırım turunda 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, decacorn oldu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son yatırım turunda 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, decacorn oldu - Son Dakika


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