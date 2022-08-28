Uber şoförü ne kadar kazanıyor? Nasıl Olunur? - Son Dakika
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Uber şoförü ne kadar kazanıyor? Nasıl Olunur?

28.08.2022 21:57
Uber şoförü ne kadar kazanıyor? Nasıl Olunur?

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Uber nedir? Uber şoförü ne kadar kazanıyor? Uber şoförü nasıl olunur? İşte ayrıntılar!

Gelişen teknolojinin insanların hayatını kolaylaştırdığı su götürmez bir gerçek. 2022 yılı itibariyle cebimizde bulunan akıllı telefonlar sayesinde neredeyse her işimizi rahatlıkla halledebiliyoruz. Uber de insanların cep telefonlarından bulundukları yere taksi çağırmalarına olanak sağlayan bir uygulama niteliğinde. Peki son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Uber nedir? Uber şoförü ne kadar kazanıyor? Uber şoförü nasıl olunur?

Uber nedir?

Uber, sarı taksilere alternatif olarak geliştirilen bir uygulama. Uber ile kullanıcılar mobil uygulamadan gideceği yeri önceden seçip, yolculuğun ücreti hakkında önceden bilgi alabiliyor. Ödeme kredi kartıyla yapılabildiği için Uber şoförü ile iletişim kurmadan da yolculuk tamamlanabiliyor. Uber için farklı kategoride araçlar da mevcut. Seyahat etmek istediğiniz araç türüne göre ücret değişiklik gösteriyor.

Uber şoförü ne kadar kazanıyor? Nasıl Olunur?

Uber şoförü nasıl olunur?

Uber şoförü olmak isteyen kullanıcıların bazı gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Bunların 21 yaşından büyük olmak, adli sicil kaydının temiz olması ve araç ruhsatı dahil birçok belgeyi bünyesinde barındırması isteniyor. Buna ek olarak sürücü ortağı olduğunuzda kullanacak olduğunuz aracın bazı şartları karşılaması gerekiyor.

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Uber şoförü ne kadar kazanıyor? Nasıl Olunur?

Sürücü Ehliyeti

Şoför Kartı

Temiz Sabıka Kaydı

Araç Ruhsatı

Sürücü profil fotoğrafı

Bu şartları karşılamanız durumunda buradan Uber web sitesine ya da uygulamasına giderek sizlerden izlenen adımları takip ederek başvuru yapmalısınız. Bu noktada platformun sizlere dönüş yapması ve olumlu cevap vermesi durumunda 15 gün ila 1.5 ay arasında bir deneme sürecine giriyorsunuz. Test aşamasını geçtikten sonra ise Uber sürücü ortağı olmaya hak kazanıyorsunuz.

Uber şoförü ne kadar kazanıyor?

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Uber sürücü ortakları aldıkları her yolcudan para kazanır. Bir iş günü içerisinde ne kadar yolcu taşırsanız, doğal olarak kazancınız da bununla doğru orantılı olarak yüksek olacaktır. Öte yandan yolcunun gidecek olduğu mesafenin uzunluğu ve size bırakacağı bahşişler de burada belirleyici unsur oluyor. Platform, kazancınızdan yüzde 25 oranında kesinti yapar, ancak almış olduğununuz bahşişlere dokunmaz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Uber şoförü ne kadar kazanıyor? Nasıl Olunur? - Son Dakika

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