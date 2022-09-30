Uzay çöpü tehlikesine yeni çözüm!

Son yıllarda uzay şirketleri, dev projelerle birlikte uzayda adeta bir uydu yoğunluğuna yol açıyor. Öyle ki bazı raporlara göre bu uydular, önümüzdeki yılların en büyük sorunlarından birisi halini alacak. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), bu konuda girişimlerine başladı.

FCC, görevi biten uydular için "5 Yıllık Kuralı" uygulamasını kabul etti

Dünya yörüngesi, son dönemde fazla kalabalık bir hal aldı. Bir nevi uydu çöplüğüne dönen uzay, hali hazırda aktif olan uydular için de kaza riski taşıyor. Uzay şirketlerinin birçok projesi bu çarpışma engeline takılırken Dünya için de tehlike çanları çalıyor.

FCC, uzay çöpleri için "5 Yıllık Kuralı" olarak isimlendirilen yeni bir uygulamayı yürürlüğe koydu. Kurala göre görevi sona ermiş bir uydu, 5 yılın sonunda yörüngesinden çıkarılarak uzayda yer kaplaması engellenecek. Konuya ilişkin olarak FCC Başkanı Jessica Rosenworcel, şu ifadelere yer verdi.

Daha önce bu kural 25 yıldı. Fakat 25 yıl uzay için uzun bir süre. Artık bu kadar uzun süre beklemek için bir neden yok, özellikle de düşük dünya yörüngesinde. Uzay çağının büyümeye devam etmesi için ve kendimizi temizlemek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor.

NASA'nın Ay uydusu hata veriyor!

Rosenworcel, 1957'den beri uzay boşluğuna "binlerce metrik ton" ağırlığındaki yaklaşık 10 bin uydunun fırlatıldığını ve bunların yarısından fazlasının şu anda aktif olmadığını söyledi. Ancak, bazı ABD'li temsilciler bu kararı doğru bulmuyor. Temsilciler kuralın NASA'nın etkisiyle alındığını düşünüyorlar. Öyle ki FCC'nin tek taraflı hareket edebileceğinden şüphe ediliyor.

Öte yandan uyduların yörüngede artması, kazalarında artmasına neden oluyor. Slingshot Aerospace, uzaydaki uyduların yerini ve yörüngelerini tespit edip gösterebilecek Beacon isimli uzay trafiği kontrol sistemi yazılımını duyurdu. Şirket, yazılımın ücretsiz bir sürümünü dünya çapındaki uydu operatörlerine sunmaya hazırlanıyor.