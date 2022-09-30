Uzay çöpü tehlikesine yeni çözüm! - Son Dakika
Üye Girişi

Uzay çöpü tehlikesine yeni çözüm!

30.09.2022 16:14
Uzay çöpü tehlikesine yeni çözüm!

Son yıllarda büyük bir sorun haline gelen uzay çöpleri için çözüm arayışları devam ediyor. FCC, "5 yıllık kuralı" uygulamasını başlatıyor.

Son yıllarda uzay şirketleri, dev projelerle birlikte uzayda adeta bir uydu yoğunluğuna yol açıyor. Öyle ki bazı raporlara göre bu uydular, önümüzdeki yılların en büyük sorunlarından birisi halini alacak. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), bu konuda girişimlerine başladı.

FCC, görevi biten uydular için "5 Yıllık Kuralı" uygulamasını kabul etti

Dünya yörüngesi, son dönemde fazla kalabalık bir hal aldı. Bir nevi uydu çöplüğüne dönen uzay, hali hazırda aktif olan uydular için de kaza riski taşıyor. Uzay şirketlerinin birçok projesi bu çarpışma engeline takılırken Dünya için de tehlike çanları çalıyor.

Uzay çöpü tehlikesine yeni çözüm!

FCC, uzay çöpleri için "5 Yıllık Kuralı" olarak isimlendirilen yeni bir uygulamayı yürürlüğe koydu. Kurala göre görevi sona ermiş bir uydu, 5 yılın sonunda yörüngesinden çıkarılarak uzayda yer kaplaması engellenecek. Konuya ilişkin olarak FCC Başkanı Jessica Rosenworcel, şu ifadelere yer verdi.

Daha önce bu kural 25 yıldı. Fakat 25 yıl uzay için uzun bir süre. Artık bu kadar uzun süre beklemek için bir neden yok, özellikle de düşük dünya yörüngesinde. Uzay çağının büyümeye devam etmesi için ve kendimizi temizlemek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor.

NASA'nın Ay uydusu hata veriyor!

Rosenworcel, 1957'den beri uzay boşluğuna "binlerce metrik ton" ağırlığındaki yaklaşık 10 bin uydunun fırlatıldığını ve bunların yarısından fazlasının şu anda aktif olmadığını söyledi. Ancak, bazı ABD'li temsilciler bu kararı doğru bulmuyor. Temsilciler kuralın NASA'nın etkisiyle alındığını düşünüyorlar. Öyle ki FCC'nin tek taraflı hareket edebileceğinden şüphe ediliyor.

Uzay çöpü tehlikesine yeni çözüm!

Öte yandan uyduların yörüngede artması, kazalarında artmasına neden oluyor. Slingshot Aerospace, uzaydaki uyduların yerini ve yörüngelerini tespit edip gösterebilecek Beacon isimli uzay trafiği kontrol sistemi yazılımını duyurdu. Şirket, yazılımın ücretsiz bir sürümünü dünya çapındaki uydu operatörlerine sunmaya hazırlanıyor.

YORUMLAR
500
Hubble Uzay Teleskobu'nu Elon Musk kurtaracak! Hubble Uzay Teleskobu'nu Elon Musk kurtaracak! Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi
Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dünya, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uzay çöpü tehlikesine yeni çözüm! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 21:34:36. #1.13#
SON DAKİKA: Uzay çöpü tehlikesine yeni çözüm! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement