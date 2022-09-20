Volkswagen, çip krizi konusunda kara tablo çizdi!

Tüm dünyada küresel çip krizi, etkisini hissettirmeye devam ediyor. Özellikle 2020'nin başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ve karantina süreci, yarı iletken üretimini de olumsuz anlamda etkiledi. Dünyanın birçok yerinde uygulanan tam kapanma ve artan hastalıklar, tedarik zincirleri oluşmasına neden oldu.

Volkswagen'e göre çip krizi kritik 2023'te de devam edecek

Büyük teknoloji firmaları, tedarik zincirleriyle birlikte ürünlerini piyasa sürmekte zorlandı. Birçok üründe gecikmeler yaşandı ve hala sorunlar devam ediyor. Yetkili kişilere göre ise bu sıkıntının yakın zamanda geçebilmesi pek mümkün görünmüyor.

Çip krizinin vurduğu en büyük sektörlerden birisi de otomotiv oldu. Sektörün en önemli isimlerinden olan Volkswagen'e göre ise bu krizi artık bir süreliğine normal olarak kabul etmemiz gerekiyor. Şirket, kendini bu koşullara ayarlıyor ve krizin 2023'te de azalmayacağını savunuyor. Volkswagen satın alma başkanı Murat Aksel, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi.

Yeni kapasite yatırımı şu anda yolda, ancak 2023 dahil olmak üzere yarı iletkenlerde yapısal bir eksiklik olabilir. Görünen o ki yapısal bir sorun, hızlı bir şekilde çözülemeyecek. Tedarik zincirinde son iki yılda gördüklerimizin yeni normal olduğu kabul etmeliyiz. Yeni jeopolitik sorunlar ortaya çıktıkça, varsa daha karmaşık ve zorlu hale gelecek.

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Öte yandan ABD'li ve Asyalı çip üreticileri, Beyaz Saray'ın 52 milyar dolarlık yatırım teklifinin onaydan geçememesi halinde ABD yatırım planlarını ertelemek veya azaltmak zorunda kalacakları konusunda uyarıyor. Ek olarak Intel ve Samsung gibi dev şirketler, yarı iletken ve çip krizine karşı koymak için yatırımlar yapsa da bir başka tehlike çanları da bu yatırımlar için çalıyor.

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