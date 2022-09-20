Volkswagen, çip krizi konusunda kara tablo çizdi! - Son Dakika
Üye Girişi

Volkswagen, çip krizi konusunda kara tablo çizdi!

20.09.2022 01:32
Volkswagen, çip krizi konusunda kara tablo çizdi!

Son yıllarda teknoloji alanındaki en büyük sorunlardan birisi olan çip krizi etkilerini sürdürmeye devam ediyor.

Tüm dünyada küresel çip krizi, etkisini hissettirmeye devam ediyor. Özellikle 2020'nin başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ve karantina süreci, yarı iletken üretimini de olumsuz anlamda etkiledi. Dünyanın birçok yerinde uygulanan tam kapanma ve artan hastalıklar, tedarik zincirleri oluşmasına neden oldu.

Volkswagen'e göre çip krizi kritik 2023'te de devam edecek

Büyük teknoloji firmaları, tedarik zincirleriyle birlikte ürünlerini piyasa sürmekte zorlandı. Birçok üründe gecikmeler yaşandı ve hala sorunlar devam ediyor. Yetkili kişilere göre ise bu sıkıntının yakın zamanda geçebilmesi pek mümkün görünmüyor.

Volkswagen, çip krizi konusunda kara tablo çizdi!

Çip krizinin vurduğu en büyük sektörlerden birisi de otomotiv oldu. Sektörün en önemli isimlerinden olan Volkswagen'e göre ise bu krizi artık bir süreliğine normal olarak kabul etmemiz gerekiyor. Şirket, kendini bu koşullara ayarlıyor ve krizin 2023'te de azalmayacağını savunuyor. Volkswagen satın alma başkanı Murat Aksel, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi.

Yeni kapasite yatırımı şu anda yolda, ancak 2023 dahil olmak üzere yarı iletkenlerde yapısal bir eksiklik olabilir. Görünen o ki yapısal bir sorun, hızlı bir şekilde çözülemeyecek. Tedarik zincirinde son iki yılda gördüklerimizin yeni normal olduğu kabul etmeliyiz. Yeni jeopolitik sorunlar ortaya çıktıkça, varsa daha karmaşık ve zorlu hale gelecek.

Çip krizine yerli çözüm! Yeni pasaportlar kullanıma girdi

Öte yandan ABD'li ve Asyalı çip üreticileri, Beyaz Saray'ın 52 milyar dolarlık yatırım teklifinin onaydan geçememesi halinde ABD yatırım planlarını ertelemek veya azaltmak zorunda kalacakları konusunda uyarıyor. Ek olarak Intel ve Samsung gibi dev şirketler, yarı iletken ve çip krizine karşı koymak için yatırımlar yapsa da bir başka tehlike çanları da bu yatırımlar için çalıyor.

Siz yarı iletken krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

YORUMLAR
500
Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 9 kişi can vermişti! Genetik bir bulgu görülmedi Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 9 kişi can vermişti! Genetik bir bulgu görülmedi Efsane, elektrikli oldu! ID.Buzz modelini inceledik Efsane, elektrikli oldu! ID.Buzz modelini inceledik
Kaynak: Shiftdelete

Koronavirüs, Volkswagen, Çip krizi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Volkswagen, çip krizi konusunda kara tablo çizdi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:50:10. #1.12#
SON DAKİKA: Volkswagen, çip krizi konusunda kara tablo çizdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement