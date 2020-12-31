Son yıllarda yaşanan en sıcak yılbaşı...80 saatlik kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardılar - Son Dakika

Son yıllarda yaşanan en sıcak yılbaşı...80 saatlik kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardılar

31.12.2020 14:42

Son yıllarda yaşanan en sıcak yılbaşı...80 saatlik kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardılar Tuğçe Özkan Yener: "Bugün yılın son günü olduğunun bile farkında değilim" İrem İlbakan Çiftçi: "Sokağa çıkma kısıtlamasına gireceğimiz için son demleri değerlendiriyoruz" Kış aylarına...

Son yıllarda yaşanan en sıcak yılbaşı...80 saatlik kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardılar

Tuğçe Özkan Yener:

"Bugün yılın son günü olduğunun bile farkında değilim"

İrem İlbakan Çiftçi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasına gireceğimiz için son demleri değerlendiriyoruz"

SAKARYA - Kış aylarına girilmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesini fırsat bilen Sakaryalılar, 80 saatlik kısıtlama öncesi kendilerini sokağa atarak son yılların en sıcak yılbaşı gününde güneşli havanın tadını çıkardı.

Aralık ayının sonu gelmesiyle birlikte Sakarya'da uzun zamandır beklenen kar yağışı yerine, bahardan kalma günler yaşanıyor. Her sene soğuk ve karlı geçen yılbaşı hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olmasından dolayı bu sene sıcak geçiyor. Sıcak havayı fırsat bilen Sakaryalılar ise 80 saatlik kısıtlama öncesi kendilerini sokağa atarak güneşli havanın tadını çıkardı. Kısıtlama öncesi bazı vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarmak için mola saatlerini park ve bahçelerde değerlendirirken bazı vatandaşlar ise ailesiyle dolaşarak geçirdi.

Bugün yılın son günü olduğunun bile farkında değilim

Güneşli havanın tadını çıkarmak için arkadaşıyla parka gelen Yoga eğitmeni olan Tuğçe Özkan Yener, "Aslında bu hava beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben güneş ile var olabilen, güneşin enerjisi ile yükselen bir insanım. Ama aslında Aralık ayının sonu ve Ocak ayına gireceğiz, bu süreçte bu havanın olması birazcık korkutuyor bizi. Çünkü böyle olmaması gerekiyor normal doğal süreçte. Ama dediğim gibi yine de şuanı yaşıyor olabilmek çok önemli, zaten aylardır evdeyiz ve kapalıyız çok fazla bir şey yapamıyoruz. ve bu güzel havayı bugün yakalayınca, iş aramızda hemen böyle fırsat bilip arkadaşım ile geldik. Enerjimizi yükseltiyoruz ve mutlu oluyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak, 3 gün boyunca evdeyiz ve evde olmak tabii ki depresif hale sokuyor bizi. Evlere girmeden önce kendimizi böyle yükseltiyoruz ki o süreci de daha kolay geçireceğiz. Normal günlerden hiçbir farkı olmayacak yılbaşının çünkü bu sene yeni bir yıla girebilmenin heyecanını yaşamıyorum hatta bugün yılın son günü olduğunun bile farkında değilim, bunu unutuyorum" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına gireceğimiz için son demleri değerlendiriyoruz

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi güzel havanın tadını çıkaran Diyetisyen İrem İlbakan Çiftçi, "Aslında bir yandan hava şuanda bu şekilde olduğu için sular ile ilgili bir sıkıntı var mı ya da gelecekte ne olacak endişemiz kesinlikle var. Ama pandeminden dolayı çok sıkıldığımız için de bu havayı değerlendiriyoruz. Birazda iyi geliyor çünkü güneş olmayınca daha depresif bir modda oluyoruz. Zaten şuan süreç dolayısıyla da hepimiz depresif bir modda bulunduğumuz için bir yandan da anlık olarak mutluyuz yani aslında. Bu süreç evde olduğumuz için aynı şekilde geçecek. Yeni yıl olması ya da yeni bir yıla giriyor olmanın farkındalığı birçok kişide yok bence şuanda. Çünkü zor bir süreç geçirdiğimiz için galiba umutlarında biraz daha azalması ile birlikte normal bir gün gibi aslında benim için. Modernleşme ve endüstri ile birlikte iklim değişikliği zaten var, bunu hepimiz zaten biliyoruz. Aslında düşünüldüğünde kötü bir durum, çünkü anormal bir şey. Süreçteki kötü var olan hiçbir şey yapamama durumundan kaynaklı da anlık olarak keyifli hissettiriyor aslında. Ama uzun vadeli düşünüldüğü zaman kötü bir durum. Bunun içinde herkesin var olan moda, sanayi ya da diğer plastik atık vs. neyden dolayı buna sürükleniyorsak ona çok dikkat etmek gerekiyor. Su tüketimi ile alakalı da çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama mutsuzluktan dolayı birazda mutluyuz yani yalan söyleyemeyeceğim. Birkaç saatlik vaktimiz var ve o vakti havada güzelken böyle değerlendirmek istedik. Sokağa çıkma kısıtlamasına gireceğimiz için son demleri değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Son yıllarda yaşanan en sıcak yılbaşı...80 saatlik kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardılar
Son yıllarda yaşanan en sıcak yılbaşı...80 saatlik kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardılar
Son yıllarda yaşanan en sıcak yılbaşı...80 saatlik kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardılar
Son yıllarda yaşanan en sıcak yılbaşı...80 saatlik kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardılar

Güneşli, Sakarya, Aralık, Çiftçi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son yıllarda yaşanan en sıcak yılbaşı...80 saatlik kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kulüplere iade edilen verginin amatöre aktarılan tutarı yüzde 70'e düştü Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Bartın'dan dikkat çeken uygulama! Şehir dışından gelenlere korona testi yapılacak Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Ekipler, yılbaşına 'fidan nöbetinde' girecek! Çam ağaçlarının kesilmemesi için görev başındalar 4 günlük kısıtlamayı tatil fırsatına çevirenler Bodrum'a akın etti! İlçenin nüfusu %350 arttı 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu
Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek         
14:50
Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak         
14:13
2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira         
13:40
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü         
11:11
Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi         
11:02
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi         
09:44
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 14:58:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son yıllarda yaşanan en sıcak yılbaşı...80 saatlik kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei