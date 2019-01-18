Son Yılların En Büyük Çalıntı Araç Operasyonu

Şanlıurfa merkezli 36 ilde oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş biri teröristler tarafından gasp yolu ile çalınmış 120 çalıntı araç ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 36 ilde oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş biri teröristler tarafından gasp yolu ile çalınmış 120 çalıntı araç ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'nin 36 ilinde çalıntı araç hırsızlığı düzenledi. Ele geçirilen araçlardan bir tanesinin Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca terör olaylarında kullanılmak üzere gasp yolu ile çalınan araç olduğu belirtildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülke genelinde meydana gelen ağır hasarlı trafik kazaları ve bu kazalara karışan araçları inceleme altına alarak başlatmış oldukları çalışma kapsamında 15 bin adet trafik kazası fotoğrafları incelenmesi sonucunda trafik kazasına karışmış olup kullanılmaz hale gelen 120 adet aracın hala trafikte kullanımda olduğu tespit edildi. Şase numaralarının değiştirildiği araçlar ülke genelinde piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık ekipleri, 36 ilde eşzamanlı olarak yaptığı operasyonda piyasa değeri 6 milyon TL olan 120 adet çalıntı araç ele geçirildi. Öte yandan yakalanan bu araçlardan bir tanesinin Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca terör olaylarında kullanılmak üzere gasp yolu ile çalınan araç olduğu tespit edildi. Yapılan bu operasyon, ülke genelinde en büyük oto hırsızlık operasyonu olarak kayıtlara geçmiştir" denildi. Gözaltı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken çalışmaların ise devam edildiği belirtildi.



(İHA)

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