Son Dakika Haberleri: Son yılların en kötü balık sezonu yaşanıyor
Son Dakika Güncel Son yılların en kötü balık sezonu yaşanıyor

Son yılların en kötü balık sezonu yaşanıyor

6 saat önce

Bursa Balık Halinde son yılların en kötü sezonu yaşanıyor.

Son yılların en kötü balık sezonu yaşanıyor, System.String[]

Bursa Balık Halinde son yılların en kötü sezonu yaşanıyor.


Denizden çok az tutulan balık hale geldiğinde balıkçılar tarafından adeta kapışılıyor. Taşa dahi çıkartmadan kamyon kasasında başlayan açık arttırmada kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Balık az olunca fiyatlar da uçuyor. Gecen yıl çifti 30 lira olan lüferin tanesi 50 liraya kadar çıkarken hamsinin kasası ise 400 lirayı buluyor. Halde faaliyet gösteren Sidal Balıkçılığın yöneticisi Sedat Sidal, "Balık o kadar az geliyor ki daha kamyondan inmeden rekabet başlıyor. Alabilmek için adeta bir birimizi eziyoruz. Açık artırmada fiyatlar öyle bir yükseliyor ki sanırsınız müzayedede tablo alıyoruz. Yani vatandaş pazarda esnafa pahalı satıyor diye kızmasın, çünkü balık çok az. İnşallah önümüzdeki günlerde bollaşır" dedi.


Anadolu'nun en gözde balık hallerinden bir olan Bursa Balık Hali şanssız bir sezon geçiriyor. Geçen sene bu zamanlar günlük tonlarca balığın piyasaya sürüldüğü halde bu sezon balık adeta aslanın ağzında. Çok az gelen balığı almak için esnaf bir biriyle yarışıyor. Vatandaşın beklediği balığı pazara çıkartabilmek için balıkçılar açık artırmada soğuk terler döküyor. Sadece 2.5 kilo gelen bir kasa barbunbalığı 260 liraya kadar çıkıyor.


Fiyatların yüksek olmasını bir yana bırakan balıkçılar alacak balık bulamamaktan da yakınıyor. Önceki yıl denizden gelen balık taşa çıkartılıp mezat kurulurken, bu yıl balık daha kamyon kasasındayken açık artırmaya çıkıyor. Kıran kırana geçen mezat sonrası balık alabilen esnaf pazarda müşterisine balık götüreceği için kendisini şanslı sayıyor. Hale yanaşan kamyonun kasasında özelikle de hamsi varsa müthiş bir mücadele başlıyor. Balıkçılar daha kasalara bakmadan fiyat vermeye başlıyor.


Müzayedeleri aratmayan mezatların kurulduğu balık halinde kabzımallık yapan Sedat Sidal, kötü bir sezon geçirdiklerinin her tür balığın geldiğini ama çok az olduğunu söyledi. Balığın az olması yüzünden fiyatların yükseldiğini belirten Sedat Sidal, "Bu yıl çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Şu an palamut zamanı ama hala 3-5 kasa palamut geliyor. Lüfer nerdeyse numunelik geliyor, hamsi sanki sayıyla tutuluyor. Balık var ama her nedense tekneler çok az tutabiliyor. Geçen yıl taşta balıktan adım atacak yer bulamıyorduk. Bu yıl daha kamyondan indirmeden satılıyor. Havalar sıcak gitti belki balık derinlerde olabilir. Şimdi havaların soğumasıyla bollaşır diye umut ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı duyurdu: Girişimcilik eğitimi alana uygun kredi verilecek
"Açım aç, çocuğum aç" diyen esnaf, Kayseri Büyükşehir Belediye binasına yürüdü Bu sene palamut az olunca balıkçılar kurnazlığa başladı! Palamut diye tombik satıyorlar Yediği meyvenin parasını ağaca asan kişi, bahçe sahibini duygulandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:32:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son yılların en kötü balık sezonu yaşanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]