Son yılların en kurak dönemini yaşayan Tayvan'da evler susuz kaldı - Son Dakika

Son 56 yılın en şiddetli kuraklıklarının yaşandığı Tayvan'da, doğal güzellikleri ile ünlü Nantou bölgesindeki Sun Moon Gölü'nün bazı kesimleri kurumaya başlarken, binlerce ev ve iş yeri de susuz kaldı.

Yetiştirdikleri mahsulleri sulayamayan Tayvanlı çiftçiler, kuraklıktan ağır darbe alırken, yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Tayvan'ın ikinci en büyük şehri Taichung'da ve bazı bölgelerde haftada 2 gün su kesintisi yaşandığı kaydedildi.

Tayvan'ın Nantou bölgesindeki ünlü turistik göllerden Sun Moon Gölü'nün bazı kısımlarının kuruduğu ve göldeki tekne gezilerinin geçen yıla göre yüzde 90 azaldığı bildirildi.

Kuraklıkla mücadele etmek için harekete geçen hükümet yetkilileri, yağmurun yağmasını tetiklemek amacı ile askeri uçaklar ile gökyüzüne bazı kimyasal bileşimler salındığını, kuyu kazma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Öte yandan hükümetin, denizden içme suyu elde etmek için kurulması planlanan arıtma tesislerinin inşasına yaklaşık 88 milyon dolar ayırdığı kaydedildi.