Son yılların gözde sporu dövüş sanatları

Dövüş sanatları sporu, son yıllarda ilgi görürken, özellikle Brazilian jiu jitsu (BJJ) dövüş dalında birçok dereceye sahip Erdem Gencer, İzmir'de 7'den 77'e herkese dersler veriyor. Gencer, sağlık, savunma sanatları ile gelen öz güven ve efor ile fiziksel değişimi sunuyor.



Çocukluğundan beri dövüş sporlarının içinde yer alan ve üniversite yıllarında Brazilian jiu jitsu (BJJ) ile tanışan Erdem Gencer, kısa sürede gösterdiği başarı ile isminden sıkça söz ettirmeye başladı. Gencer, kendi yaptığı dövüş sanatlarında bilim ile sporun birlikte yürüdüğünü savunurken, genç sporcu BJJ dalında özellikle İtalya ve birçok Avrupa'da müsabakalardan gururla yurda geri döndü.



Tekvando, Kick Boks ve Wing Chun dövüş sporları deneyiminden sonra eforun yüksekliği ile bilimi birleştiren Jiujitsu ile tanıştığını belirten Erdem Gencer, "Önemli olan karşı tarafın senden güçlü veya güçsüz olması değil. Doğru noktayı bilmek ve kullanmakla alakalı. Jiujitsunun arkasında bilim olduğunu gördüm. Burada hareket eden iki cisim var. Bazen yaptığınızla gücünüz birken on hissedilir. İşte bilim burada devreye giriyor. Sonu yok sürekli yeni hamle ve yeni taktikler. Kombinasyon sonsuz" dedi.



Herhangi bir dövüş sporunun hem saldırı hem de savunmayı içinde barındırdığını ifade ederek dövüş sporlarında bir tutuş bir de vuruş olduğunun altını çizen Gencer, "Brazillian Jiujitsu dövüş sporları içerisinde tutuş alanında kalıyor. Tutuş teknikleri vuruşa karşı çok etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor olarak çok önemli boğuşmak çok ciddi efor sarf ettiriyor. Son zamanlarda özellikle bayanlarda dövüş sporlarına ilgi gösteriyor. Hem spor yapıyor hem dövüşüyor hem de fiziğim güzelleşsin istiyorum diyenler dövüş sanatına yöneldi" şeklinde konuştu.



"Çok çelimsiz insanlar kendilerini koruyabiliyor"



"Günün stresini ve enerjisini sağlıklı bir şekilde atmak için dövüş sporlarını hayatınıza katın" diyen Erdem Gencer, "NEST Combat Fitness'da hem dövüş sporları öğretiyor hem de fitness salonu olarak hizmet veriyoruz. Buraya gelenler hep paylaşımcı yapıcı ve pozitiftir. Zaten spor böyle yapılıyor. Boks, Muay Thai, Güreş ve Jiujitsu ders programımızda yer alıyor. Onun dışında Combat Fit diye bir dersimiz var. Ağırlık, halter, atletizim ve jinmanstikten aldığımız bir program çıkarıp hem dövüşü hem de fiziksel kapasiteyi destekleyici derslerimiz oluyor. Vücudu faydalı kullanıp yapılan bir fitness. Pilates derslerimiz için ayrı bir salonumuz var. Bütün disiplinler için özel ders var. Sıkılmadan eğlenerek düzgün bilgilerle antrenman yapmak isteyen buraya gelebilir. Bazen bilgi aranmıyor, hep düşük fiyat sunuluyor; ama önemli olan bir şeyler öğrenmek. Buraya gelenler bir şeyler öğreniyorlar ve bunu paylaşıyorlar. Burayı sosyal bir kulüp olarak düşünüyorum. Herkes aynı şeyi yapmak zorunda değil. Üyelerimiz arasında dövüşçü, iş adamı ve öğrenci var hepsi ortak bir paydada bir şey paylaşıyor. Sürekli motive olan insanlar üretmeye çalışıyoruz" dedi.



Jiujitsu için gücün çok önemli olmadığının da altını çizen Gencer, "Jiujitsu da gücün çokta önemi yok. Çok çelimsiz insanlar kendilerini koruyabiliyor; özellikle fiziksel olarak güçsüz bile olsa. Biriyle boğuşmaya başladığınız zaman ikinizin arasındaki mesafe kapanmıştır. Vuruşun şiddeti azalınca boğuşma teknikleri ortaya çıkıyor. Doğru yerlere baskı uygulayan kişi ön plana geçiyor. Rakibin vücudun zayıf yerlerine atak yapmaya başlıyorsunuz çünkü bunun eğitimini almışsınız ve iyisiniz. Dolayısıyla vücudun güçlü kısmını güçsüz kısmına atak yapıyoruz. 50 kilo bir bayan 70 kilo bir erkeği jiujitsu tekniklerini kullanarak etkisiz hale getirip kendini savunabilir. Bu sporu yaparsan vücudunun farkında olursun. Otobüste giderken düşmezsin. Yataktan kalkarken bile farklı kalkacaksın. Vücut farkındalığın artacak. Normal hayatın pozitif anlamda gelişir. Vücudumuzu doğru yerde doğru şekilde kullanmayı öğreniyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR