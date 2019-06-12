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Son yolculuğuna pilot üniformasıyla uğurlandı

5 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen uçak kazasında hayatını kaybeden iki kişiden biri olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ataberk Gökmen, memleketi Çorlu'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son yolculuğuna pilot üniformasıyla uğurlandı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen uçak kazasında hayatını kaybeden iki kişiden biri olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ataberk Gökmen, memleketi Çorlu'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Ataberk Gökmen'in tabutunun üzerine hayali olan pilot kıyafeti konuldu.

Manavgat ilçesinde önceki gün eğitim için havalanan tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra, henüz bilinmeyen nedenle düşmüş, kazada, pilot Levent Arslan olay yerinde pilot adayı üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, genç öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün ise kazadan yaralı kurtulmuştu.

Genç pilot adayı Ataberk Gökmen'in cenazesi Antalya'da yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak, önce uçakla İstanbul'a oradan da memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi.

Ataberk Gökmen'in cenazesi Çorlu Merkez (Otogar) Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anne Kevser ve Baba Ahmet Gökmen çiftinin ayakta durmakta güçlük çektiği cenaze tabutunun üzerine hayali olan pilot üniforması konulan Ataberk Gökmen gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
Antalya, Çorlu, Manavgat, Pilot, 3. Sayfa
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