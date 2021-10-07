Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin cenazesinde duygusal anlar yaşandı! Köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı - Son Dakika

Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin cenazesinde duygusal anlar yaşandı! Köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı

Kargo dağıtımı sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kargo görevlisinin son yolculuğunda duygusal anlar yaşandı. Sahibinin mezarının yanına yatan köpek uzun bir süre ayrılmak istemedi.

Düzce'de kargo dağıtımı sırasında girdiği bir sitede asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kargo dağıtım görevlisi evli 2 çocuk babası Ümit Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı. KÖPEĞİ MEZARININ BAŞINDAN AYRILMAK İSTEMEDİ Ümit Ceylan'ın defnedilmesi sırasında duygusal görüntüler yaşandı. Ceylan mezarına defnedildikten sonra, mezarı başına gelen Fındık isimli köpeği uzun süre kabirden ayrılmadı. Ümit Ceylan'ın mezarının yanına yatan köpek ayrılmak istemedi. O anlar ise cenaze törenine katılan bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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