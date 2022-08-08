Otoyoldan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu (2) - Son Dakika
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Otoyoldan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu (2)

08.08.2022 18:57
Otoyoldan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİzmir'in Balçova ilçesinde otoyoldan yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden İzmirli siyasetçi Muhsin Kurt'un damadı Fırat Albayrak (32), son yolculuğunda uğurlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Balçova ilçesinde otoyoldan yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden İzmirli siyasetçi Muhsin Kurt'un damadı Fırat Albayrak (32), son yolculuğunda uğurlandı.

Bornova Büyük Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze törenine Albayrak'ın ailesi, sevenleri ve Göztepeli arkadaşları, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve partililer katıldı. Törende yer alan Albayrak'ın dayısı ünlü sanatçı Mustafa Keser de yeğeninin Göztepe bayrağı ve flamalarına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Tabuta Albayrak'ın tespihi de koyuldu. Albayrak'ın, dün, Çeşme'den Bayraklı'daki evine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olan Albayrak'ın cenazesi kılınan namazın ardından Bornova Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü B.D., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

Muhsin Kurt, Balçova, İzmir, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyoldan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu (2) - Son Dakika

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