Otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül, hayatını kaybetti (2)

27.07.2022 18:36
Otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül, hayatını kaybetti (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, dün gece yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Sümeyye Eylül Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, dün gece yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Sümeyye Eylül Gül, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Sümeyye Eylül'ün babası Muharrem Gül, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bahçelievler Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sümeyye Eylül'ün cenazesi Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.Sümeyye Eylül'e çarpan otomobilin sürücü E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Kocaeli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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