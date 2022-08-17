Yozgat'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Yozgat'a şehit ateşi düştü (2)

17.08.2022 19:19
Yozgat'a şehit ateşi düştü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in cenazesi, Ankara GATA'da düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in cenazesi, Ankara GATA'da düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi. Şehit Özdemir için ilçe meydanında tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Törende şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden'in ikindi namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Özdemir'in bekar olduğu öğrenildi.


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Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Gazi Özdemir, Ankara, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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