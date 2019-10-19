Son yüzyılın en büyük mumya keşfinin detayları açıklandı
1 saat önce
Ülkenin güneyindeki Luxor kentinde bulunan 30 tarihi ahşap tabut ve içerisinde iyi derecede korunmuş mumyalarla birlikte bulunmuştu.
Ülkenin güneyindeki Luxor kentinde bulunan 30 tarihi ahşap tabut ve içerisinde iyi derecede korunmuş mumyalarla birlikte bulunmuştu
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:02
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