Son Dakika Haberleri: Son yüzyılın en büyük mumya keşfinin detayları açıklandı
Son Dakika Dünya Son yüzyılın en büyük mumya keşfinin detayları açıklandı

Son yüzyılın en büyük mumya keşfinin detayları açıklandı

1 saat önce

Ülkenin güneyindeki Luxor kentinde bulunan 30 tarihi ahşap tabut ve içerisinde iyi derecede korunmuş mumyalarla birlikte bulunmuştu.

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Ülkenin güneyindeki Luxor kentinde bulunan 30 tarihi ahşap tabut ve içerisinde iyi derecede korunmuş mumyalarla birlikte bulunmuştu

Son yüzyılın en büyük mumya keşfinin detayları açıklandı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:02 
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