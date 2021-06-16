Son zamanlarda artan polis intiharları sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan 26 yaşındaki Yunus T.'nin beylik tabancayla başına ateş ederek intihar etmesinin ardından, polis ve jandarmaların neden intihar ettikleri sorusu sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Son 1 ayda 20 polisin intihar etmesi Twitter kullanıcılarının da gündemine gelirken, "#PolislerİntiharEdiyor" etiketi TT oldu.

İŞTE SON DÖNEMDEKİ POLİS İNTİHARLARINDAN BAZILARI

– Burdur'un Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan 26 yaşındaki Yunus T. Beylik tabancası ile intihar etti (16.06.2021)

– Antalya'da, 15 yıllık polis memuru Hakan A. (42) emniyet binasının 4'üncü katında, başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.(15.06.2021)

– Şırnak Merkez Karakolu'nda görev yapmakta olan Trabzon Düzköy ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Ogün K.'nın ailesi 2 gün boyunca kendisinden haber alamayınca evinde yapılan incelemede iple kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı. (08.06.2021)

– İnegöl'de görev yapan polis memuru Ercan Ayıkbaş, evinde beylik tabancasıyla hayatına son verdi. (03.06.2021)

– Burdur'un Bucak ilçesinde görevli polis memuru Sercan Ç.'nin (23) yalnız yaşadığı evinde, başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. (31.05.2021)

– Bartın'ın Amasra ilçesinde, kaymakamlığın nöbetçi kulübesinde görevli 46 yaşındaki polis memuru, başına dayadığı tabancasını ateşleyerek hayatına son verdi. (28.05.2021)

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gelen polis intiharı haberleri sonrası çok sayıda sosyal medya kullanıcısı gelişmelere ilişkin yorumlarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları;

- Niye bir yetkili çıkıp da bu durumu sorgulamıyor? Bizim polisimiz bu kadar mı değersiz?

- Bir komisyon kurularak acilen incelenmeli, intihar nedenleri araştırılmalı.

- Kimse bu sessiz çığlığı duymuyor, neden?