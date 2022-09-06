Online eğitimde artan talep öğrencilerin tercihlerini değiştirdi

Son zamanlarda online eğitim platformlarına artan talep, öğrencilerin yönelimlerini de ortaya koydu. Branşlar arasında başta Almanca olmak üzere yabancı dil eğitimini yükselişe geçerken, piyano ve keman gibi özel yetenek dersleri de ilk tercih edilen alanlar arasında bulunuyor.

Pandeminin etki ettiği alanlardan biri olan eğitimde, online platformlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Binlerce ziyaretçiye ulaşan eğitim platformlarında, öğrencilerin öncelikli tercihleri ise beklenenin aksine. İnternette eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulan ve öğretmen ile öğrenciyi aynı platformda buluşturan 'Özel Ders Alanı' online platformunun verilerine göre, öğrencilerin en çok tercih ettiği dersler arasında; Almanca, Fizik, Piyano, Yazılım, Matematik, İngilizce, Keman ve Fransızca bulunuyor. 45 binden fazla öğretmenin ders verdiği, on binlerce öğrencinin ise özel ders aldığı ve YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde çalışmalarına devam eden 'Özeldersalanı' eğitim platformundan alınan bilgiler, öğrencilerin tercihlerinin hangi yöne evrildiğini ortaya koydu. Türkiye'deki öğrencilerin tercihleri arasında özel yetenek dersleri de yer alırken, aynı zamanda farklı ülkelerdeki öğrencilerin ise Türkçe dil bilgisini geliştirebilmek adına dersler aldığı öğrenildi.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI DÖNEMSEL OLARAK DEĞİŞİYOR

Müfredat derslerinden yabancı dillere, müzik alanlarından spora, mühendislik derslerinden sanata kadar 350 farklı kategoride online ve yüz yüze dersler verilmekte. Sınav hazırlık sürecinde öğrencilerine online olarak özel dersler de veren platformda, yapay zeka altyapıları da oldukça etkin kullanılmakta. Platformdan alınan bilgiye göre, dönemsel olarak öğrencilerin yönelimleri ve ders talebi oranlarında değişiklik yaşandığını gösteriyor. Örneğin, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında taleplerin en yoğun olduğu branşlar; Matematik, Fen Bilimleri, Okuma Yazma, İlkokul Takviye gibi dersler olurken, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ise Yabancı Diller, Spor Dalları, Müzik Aletleri alanında talepler yoğunlaşmakta. Özellikle yabancı dil eğitimi konusu son 1 ayda en yoğun ilgi gösterilen branş olurken, en çok tercih edilen dil ise Almanca oldu. Yine aynı şekilde, yetişkin grupların ilk tercihleri arasında online dersler bulunurken, küçük yaş gruplarının ilk tercihleri ise yüz yüze dersler. Ayrıca, hem yetişkin hem de çocuklarda yaz döneminde İngilizce alanına olan talebin 3 katı oranında artış gösterdiği de belirtildi.

Pandemi sonrasında online derslere ve online akademi programlarına yapılan başvuruların 5 kat arttığını ifade eden Özel Ders Alanı Kurucu Ortağı Yasin Gökduman, süreçle ilgili şunları söyledi:

"350 farklı kategoride tüm süreçlerden ve mülakattan geçen 45 binden fazla öğretmenle çalışma yaptık. Şu ana kadar 500 binden fazla ders talebi aldığımızı, öğrencilerin kriterlerine göre en uygun öğretmenle eşleştirme sağlayıp, ücretsiz bir eğitim danışmanı desteğiyle en verimli şekilde dersler düzenlemekteyiz. Öğrenci için en verimli dersleri alabileceği öğretmeni keşfetmek için öğrenciye gönderdiğimiz formda vermiş olduğu cevaplara göre en ideal öğretmenleri tespit ediyoruz. Örneğin, öğrencinin ilgili alanlarında Tarih ve Tenis dersleri varsa bu alanda uzman Tarih ve tenise ilgisi olan öğretmenden ders alması öğrenci için bir artıdır. Bunun gibi yüzlerce kritere göre öğrenci için en ideal, en verimli ders alabileceği öğretmenleri belirlemiş oluyoruz. Şu anki bu süreç Özel Ders Alanı eğitim danışmanları ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki aylarda yazılımımıza entegre edileceğiz. Aynı zamanda online eğitim portalımıza ek olarak geliştirmeye planladığımız, tanışma ve deneme dersinde öğrencinin jest ve mimiklerine göre nasıl bir kişiliği olduğunu belirleyecek yapay zeka sayesinde öğrenci hakkında öğretmene bazı kişilik envanterleri sunmayı planlıyoruz."