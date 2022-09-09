Anker RoboVac G30 hybrid akıllı robot süpürge inceleme! - Son Dakika
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Anker RoboVac G30 hybrid akıllı robot süpürge inceleme!

09.09.2022 13:59
Anker RoboVac G30 hybrid akıllı robot süpürge inceleme!

Son zamanlarda popüler olan temizlik robotları, yoğun iş temposu sebebiyle en büyük yardımcımız haline geldi.…

Son zamanlarda popüler olan temizlik robotları, yoğun iş temposu sebebiyle en büyük yardımcımız haline geldi. Bu alanın yeni oyuncularından Anker Eufy RoboVac G30 Hybrid akıllı robot süpürge incelemesi ile karşınızdayız.

Anker RoboVac G30 hybrid akıllı robot süpürge inceleme!

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Anker'in güçlü robot süpürgesi, geliştirilmiş Gyro-Navigasyon Teknolojisi ve yepyeni Yol İzleme Sensörü, RoboVac'in daha önce hiç olmadığı gibi bir amaçla temizlik yapmasını sağlıyor. Hybrid yani melez olarak tasarlanan Anker robot süpürge paspaslama işlemini de yapıyor. Güçlü özellikleriyle ön plana çıkan ürün evinizin temizliği için paspaslama, süpürme ve temizleme işlemlerini başarıyla gerçekleştiriyor.

2000Pa'lık yüksek emiş gücü, RoboVac'in odadan odaya geçerken yüksek bir çekim gücüne sahip olduğunu kanıtlıyor. RoboVac, ekstra vakum gücü gerektiğinde emiş gücünü otomatik olarak artıran BoostIQ Teknolojisine sahip. Birden fazla temizleme modu ve otomatik temizleme programlaması ile RoboVac, siz rahatlarken zahmetsiz, kapsamlı bir temizlik sağlıyor.

Sıfır güçlükle sessiz vakumlama sağlamak için içeriden ve dışarıdan izole edilen RoboVac, bir mikrodalga fırının eşdeğer sesiyle temizlik yapabiliyor. Yalnızca 2,85 inçlik azaltılmış yükseklik, alçak mobilyaların altını kolaylıkla temizlemeye olanak sağlıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Anker RoboVac G30 hybrid akıllı robot süpürge inceleme! - Son Dakika

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